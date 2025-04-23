關稅戰衝擊中國廣交會 外貿企業拓展新市場轉內銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）在美中關稅戰壓力之下，中國規模最大的國際貿易展廣交會也受到影響。許多原本來自美國的訂單取消，中國外貿業者積極拓展與南美、印度等地的市場，也有人試圖將原本外銷的產品轉內銷，但也面臨強烈市場競爭。

在廣州舉行的中國進出口商品交易會（廣交會），是中國規模最大、最具標誌性的國際貿易展，也被視為「外貿晴雨表」，每年分春秋2次在廣州舉辦。據官方統計，近期落幕的137屆廣交會有來自全球216個國家和地區，共14萬8585名境外採購商參與。

在美中關稅戰持續升溫之際，今年廣交會的參展外貿企業也面臨了不少的挑戰。路透社日前報導指出，中國很多出口商反映，來自美國的訂單不是延後就是暫停了，而美國訂單對這些出口商是很重要的。

據界面新聞報導，在美國訂單下降之際，中國出口商積極與中南美洲、印度等地的採購商建立聯繫，今年的廣交會中出現了許多來自阿根廷、巴西等南美洲地區的採購商。

報導分析，在關稅成本增加的壓力之下，外貿生意利潤變低，原本以批發商為中介的外貿模式遭遇挑戰，因此這些來自中南美等地的零售商選擇跳過批發商，前往廣交會，直接找中國的工廠採購。

面對美國對關稅問題，參與廣交會的中國企業各有不同的反映，不同類型企業受影響程度不一，對於供應鏈已分散到全球，並實現在地化生產的大企業而言，這次的關稅衝擊有限。然而對於以美國市場為主的中小企業，情況要嚴峻得多。

廣東佛山一間從事高級廚具生產的企業，總經理在報導中提到，公司生產的高級料理鍋，銷售至美國市場的收入約占總收入的6成，基本上每年抓住紐約的幾個大客戶，全年的任務就差不多了。加徵關稅後，有美國客戶直接取消訂單，已經支付的3成訂金也不要了，「好在產品還沒開始做，只有一些備料上的損失，目前正努力消耗這批物料」。

一下子少了6成收入，對於一家企業的衝擊之大，可想而知。

報導指出，除了拓展新的海外市場外，這些企業也把目標轉向內銷市場。今年的廣交會，不少企業都掛出「可內銷」的標語。

透過 Google News 追蹤中央社

然而，轉內銷市場同樣面對不小的壓力。報導指出，雖然中國國內的市場不小，但競爭太過激烈，同一個產品市場可能已有10多家企業在經營，「外貿轉內銷，就意味著跟這十幾家廠商在搶中國國內市場這一個蛋糕」。

報導也提到，對於並非經營美國市場的中國貿易商來說，關稅問題同樣造成一定的影響，最近很多外貿企業趕著在這2個月內出貨，海運運費被堆高，而且貨船的艙位難訂。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140423