陸委會民調：多數民眾認為中共對政府不友善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會最新民調顯示，70.9%民眾認為中共對台灣政府不友善；85.8%民眾支持台灣的未來由台灣2300萬人決定、87.5%民眾主張「廣義維持現狀」。

大陸委員會（陸委會）24日釋出最新民調。

民調結果顯示，70.9%民眾認為中共對於台灣政府不友善，54.4%民眾認為中共對於台灣人民不友善。34.1%民眾認為目前兩岸交流速度「剛剛好」，高於「太慢」（32.7%）及「太快」（9.7%）。

49.4%民眾認為在兩岸交流中，「維護國家主權」較為重要，高於「促進經濟發展」。85.8%民眾支持台灣未來由台灣2300萬人決定、87.5%民眾主張「廣義維持現狀」。

73.7%民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重，70.9%民眾贊成立委或各級民意代表赴陸前必須向政府申請許可後才能前往；67.8%民眾贊成政府對於在台鼓吹支持中共武統台灣、宣揚消滅中華民國等言論的陸配，予以廢止居留許可及要求出境。

79.1%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，84.4%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，82.5%民眾不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，台灣從來不是一個國家」，80.6%民眾不認同中共主張堅持「一中原則」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸委會表示，對於中共危害國家主權安全的負面作為，政府持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力推動「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅17項因應策略」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權及台灣民主自由防線。

該次民調由陸委會委託政治大學選舉研究中心在今年4月17日至21日期間透過電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1099份，信賴度為95%，抽樣誤差正負2.96%。（編輯：邱國強）1140424