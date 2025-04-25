中國人大常委會27日登場 將審議民營經濟促進法草案

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（中央社台北25日電）據中國官方發布，備受矚目的民營經濟促進法草案，將於4月27日至30日的14屆全國人大常委會第15次會議中第3次審議。今年兩會期間，這項草案未被審議通過，當時分析認為，仍須吸收各界回應並就細節進行調整。

綜合每日經濟新聞、21世紀經濟報導，中國全國人大常委會法制工作委員會今天上午舉行記者會，宣布14屆全國人大常委會第15次會議將於4月27日至30日在北京舉行。

委員會發言人黃海華表示，根據全國人大常委會審議意見和各方面意見，「民營經濟促進法草案三次審議稿」進一步充實支持民營經濟發展相關舉措、推進嚴格規範公正文明執法、優化民營經濟健康發展、高質量發展的法治環境。「草案經過反復修改後已經較為成熟，建議進一步修改完善後及早審議發布」。

這樣的回應證實了備受外界關注的民營經濟促進法草案將在會中進行3次審議。

這項法案誕生的背景是在中國經濟趨緩、復甦不如預期的壓力之下，官方需要重振民營企業活力。在2024年2月，官方宣布民營經濟促進法起草工作啟動，立法進程將加快推動。2025年中國全國「兩會」前夕，民營經濟促進法草案二審稿在2月24日提請14屆全國人大常委會第14次會議審議。

原本外界認為，民營經濟促進法草案將在今年兩會期間將會3次審議通過，然而最終會中通過多項決議草案和工作報告，但未包含這項草案。

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當時香港南華早報（SCMP）引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰說，這可能是由於該法的複雜性質，此法仍須吸納各界回應並就實作細節來調整，有可能會在全國人大常委會4月或6月的會議公布。

除了民營經濟促進法草案外，黃海華指出，按全國人大常委會2025年度立法工作計畫，以時間表與優先順序安排，14屆全國人大常委會的立法規劃，繼續審議的法律案共14件、初次審議的法律案共23件。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140425