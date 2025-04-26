習近平：舉國體制推動AI發展 正視差距加倍努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海26日電）中共中央政治局昨天進行集體學習，主題為人工智慧（AI）。中共總書記習近平強調，要充分發揮新型舉國體制優勢推動AI發展，並指中國在基礎理論、關鍵核心技術等方面還有不足，「要正視差距、加倍努力」。

新華社今天報導，中共中央政治局25日就「加強人工智能發展和監管」進行第20次集體學習，西安交通大學教授鄭南寧就這個問題講解。習近平在聽取講解和討論後發表重要講話。

習近平說，中共中央高度重視人工智慧發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動中國人工智慧綜合實力躍升。同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，「牢牢掌握人工智能發展和治理主動權」。

他強調，要集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟硬體系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

他並提到，中國數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，市場空間巨大；還要廣泛展開人工智慧國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在監管方面，習近平說，要把握人工智慧發展趨勢和規律，加緊制定完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，構建技術監測、風險預警、緊急響應體系，確保人工智慧安全、可靠、可控。

今年春節期間，AI大模型公司深度求索（DeepSeek）號稱以低成本開發的AI產品爆紅，造成一股旋風。有關發展點燃投資者及民眾的信心，對中國科技股的價值重估，各地官員也都爭先恐後地展示如何使用該公司的人工智慧（AI）技術。（編輯：陳鎧妤）1140426