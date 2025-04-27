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中國首季規模以上工業企業利潤年增0.8% 由負轉正

2025/4/27 16:11
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（中央社台北27日電）中國國家統計局今天公布，今年1至3月全國規模以上工業企業實現利潤總額約人民幣1.5兆元，年增0.8%，扭轉了自去年第3季以來企業累計利潤持續下降的趨勢。

據中國國家統計局官網，今年1至3月全國規模以上工業企業利潤年增0.8%，單是3月的規模以上工業企業利潤年增2.6%，扭轉了1至2月年降0.3%的下跌走勢。去年全年全國規模以上工業企業利潤年降3.3%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，隨著工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善，為企業盈利恢復創造有利條件。

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路透社今天引述分析表示，企業利潤增加受惠於政府的消費品以舊換新政策，可穿戴式智慧設備製造業利潤增加78.8%，家用廚房電器製造業利潤增加21.7%。

分析認為，當前外部環境愈趨複雜嚴峻，不穩定及不確定性因素增加，中國政府將進一步加大政策落實力度，促進企業獲利能力持續改善。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140427

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