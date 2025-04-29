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連胡會20週年 林伯豐：台商面臨地緣政治挑戰

2025/4/29 18:32（4/29 18:51 更新）
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海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心舉辦「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會，三三會理事長、台玻董事長林伯豐與會演講。中央社記者李雅雯攝 114年4月29日
海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心舉辦「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會，三三會理事長、台玻董事長林伯豐與會演講。中央社記者李雅雯攝 114年4月29日
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（中央社記者李雅雯台北29日電）三三會理事長、台玻董事長林伯豐今天與會「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會時表示，台商面臨地緣政治變化挑戰，台灣外貿依存度高，不應放棄任何市場。

海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心召開座談會，聚焦連胡會20週年。時任國民黨主席連戰於2005年4月率團赴陸進行和平之旅，他與時任中共總書記胡錦濤於4月29日在北京人民大會堂會晤。

林伯豐在「當前台商經營的挑戰與因應策略」講題中表示，台商經營面臨傳統產業創新不足、缺工缺人才、減碳政策、能源政策、地緣政治、兩岸關係等6大挑戰，經營環境變得更加複雜，企業需要靈活調整市場布局。

他提到，美國、中國大陸都是台灣的重要出口市場，目前美國出口市場有關稅障礙，應該更加重視中國大陸市場，也要開拓日本、歐洲與東南亞等其他市場；台灣外貿依存度高，任何市場都不應放棄，建議應務實地修補兩岸關係。

林伯豐認為，台商應對趨於複雜的經營環境，應採取靈活的供應鏈管理模式，提升供應鏈透明度、視覺化，及時地應付市場變化；應擴大供應商網路，使原物料來源多元化，才能有效地降低潛在風險。

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林伯豐強調，連胡會滿20週年，謝謝連戰為兩岸創造和解、合作歷史，打開兩岸榮景，在這段期間，兩岸關係也趨於穩定發展；未來三三會將與海貿會持續合作，安排各項前往中國大陸參訪活動。

前經濟部長尹啟銘在「兩岸經貿發展與台灣經濟未來」講題中提到，從對外投資與出口趨勢等數據可觀察到台灣正在擴大「脫中傾美」，不過美國祭出對等關稅政策，倘若真對台灣課徵關稅32%，恐將產生企業外移、出口下挫等效應。（編輯：周慧盈）1140429

海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心舉辦「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會，前經濟部長尹啟銘與會演講。中央社記者李雅雯攝 114年4月29日
海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心舉辦「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會，前經濟部長尹啟銘與會演講。中央社記者李雅雯攝 114年4月29日
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