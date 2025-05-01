中國暴力傷醫頻傳 天津骨科名醫遇襲過世、南京鼓樓醫院長遭砍

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（中央社記者張淑伶上海1日電）中國暴力傷醫事件頻傳。據報導，天津醫院日前發生多名醫護被砍事故，骨科名醫駱巍遇襲後因傷重過世。此外南京鼓樓醫院院長于成功也被人砍傷，目前已脫離危險。

網傳消息稱，天津醫院4月28日發生暴力傷醫事件，醫院運動損傷關節鏡二科副主任醫師駱巍在事件中遇襲，傷重離世。天津多名醫療界人士向財新網證實此事，但財新網站上目前已找不到此篇報導。

網上消息流傳，一名患者當天持刀來到天津醫院，躲過醫院的安檢，對正在骨科上班的醫護人員揮刀行凶，「一共有6名醫護被砍」。但相關內容尚未被證實，院方未出面說明。網上的自媒體指出，天津地區醫療機構已加強安保。

據公開訊息，駱巍，醫學博士，副主任醫師，關節外科以及運動醫學專家，天津醫院數字（數位）骨科技術臨床應用中心行政主任。

另外，經濟觀察報昨天報導，南京鼓樓醫院院長于成功在4月28日被人砍傷，目前已脫離危險。

報導引述知情人士說，行凶者長期尾隨于成功，4月28日夜間，行凶者攜帶兇器尾隨于成功至家中，將于成功及其妻子砍成重傷。

據報導，目前未發現于成功接診過該行凶者，行凶者也並非傳聞中與于成功家人有情感糾紛的人士。

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南京鼓樓醫院是知名三甲醫院，其官網訊息顯示，于成功是博士生導師，擅長發炎性腸道疾病診治，兼任南京市醫療質量與安全管理委員會主任委員、江蘇省醫院評審委員會副主任委員等職務。

「醫鬧」事件在中國並不罕見。去年7月，溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科李晟醫生在門診診療中，突遭一男子持刀傷害，經搶救無效後去世。國家衛健委曾表示「對任何形式的傷醫事件零容忍」，但仍無法禁絕此種犯罪。（編輯：謝怡璇）1140501