關稅戰陣前換將 前中國談判代表王受文被貶任閒職

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（中央社台北2日電）美中關稅戰之際，北京日前宣布更換國際貿易談判代表，由前中國常駐世貿組織代表李成鋼取代王受文。綜合陸港媒體消息，有別於前4任貿易談判代表都獲高升，王受文「貶謫」全國工商聯。

中國人社部官網4月中旬公布，李成鋼出任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。由於正逢中美關稅戰升級之際，這項人事變動引發廣泛關注。

綜合陸媒澎湃新聞及香港星島日報近期消息，當時盛傳王受文改任中共中央財經辦常務副主任（主任由副總理何立峰兼任），未料卻已經以全國工商聯領導班子成員身分亮相，據了解將接替邱小平擔任全國工商聯副主席。

王受文在中國商務部（外經貿部）工作逾35年，2015年任副部長，2018年兼任國際貿易談判副代表，2022年升任國際貿易談判代表。

星島日報引述資料表示，王受文之前的4任國際貿易談判代表都獲高升，其中高虎城、鍾山當上商務部長，傅自應出任澳門中聯辦主任，俞建華擔任海關總署署長。

全國工商聯是人民團體和商會組織，由中共中央統戰部副部長沈瑩兼任黨組書記，實際操盤。

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星島日報的文章分析，「59歲的王受文是堂堂的20屆中共中央委員、正部級高官，改任工商聯副主席，無疑是遭貶謫。個中原因尚未清晰，不過他的前上司俞建華去年底在海關總署署長的任上非正常死亡」。

另有海外華文媒體引述評論人士說，王受文在關稅戰之際去職顯然是「背鍋」角色，此番調整有被貶的意味，可能是北京認為目前這個爛攤子需要找人受過，因此換調王受文。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140502