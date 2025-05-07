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密集換帥 2024年以來逾10家中國軍工央企高層遭調動

2025/5/7 13:58
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（中央社台北7日電）中國有11家大型軍工集團公司。據中國媒體報導，自2024年以來，這11家軍工集團公司的總經理及院長都遭調動，8家公司的董事長人選也遭異動。其中，中國航空發動機集團董事長、中國電子信息產業集團總經理暫時空缺。

中國全國共有11家大型軍工集團公司，這11家公司的董事長、總經理（黨委書記、院長），均由副部級幹部擔任。

中國媒體財新網6日報導，中國軍工航天工業領域的兩大巨頭—中國航天科技集團、中國航天科工集團，這2家軍工央企在1年前先後更換董事長，如今也同時更換總經理職位人選。

中國航天科工集團官網今年4月中旬公布，時任中國航空發動機集團副總經理陳少洋升任該集團總經理；中國航天科技集團官網也在今年4月下旬公布，時任中國工程物理研究院副院長周劼升任該集團總經理。

另外，中國電子信息產業集團的原總經理李立功已於今年4月改任董事長，總經理一職暫時空缺；時任中國航空發動機集團曹建國則不再擔任該集團董事長，董事長一職暫時空缺。

報導指出，部分崗位則在過去一年內兩度換人，如中國兵器裝備集團總經理一職。2024年4月，時任中國商飛公司副總經理張玉金升任中國兵器裝備集團總經理。2025年2月，張玉金轉任中國航空發動機集團總經理，時任東風汽車集團總經理周治平則轉任中國兵器裝備集團總經理。據相關上市公司公告，東風集團可能將和兵裝集團的汽車業務進行重組。

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此外，有3名軍工集團董事長在過去一年多內「出事」。2023年12月，時任中國航天科技集團董事長吳燕生、時任中國兵器工業集團董事長劉石泉，被撤銷全國政協委員資格。2024年8月，已卸任中國航空工業集團董事長一年多的譚瑞松落馬，並在今年3月因涉嫌貪污罪、受賄罪遭逮捕。

報導提到，近一年多上任的軍工集團董事長、總經理中，有3名高層經歷較為特別，分別是中國航天科技集團董事長陳鳴波、中國兵器工業集團董事長程福波、中國電子科技集團總經理朱鵬。3人都是軍工企業出身，爾後在地方黨政系統鍛鍊多年，近期重返央企。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140507

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