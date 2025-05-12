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美中經貿會談 何立峰預告：將發布聯合聲明

2025/5/12 08:34
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（中央社記者呂佳蓉北京12日電）美中經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。據報導，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席記者會時指出，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日記者會談達成的聯合聲明。

據新華社報導，何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞記者會時做上述表示。他形容，此次中美經貿高層會談「坦誠、深入、具有建設性」，達成重要共識，並取得實質性進展。

何立峰說，在當前形勢下，這次會談受到國際社會高度關注。經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

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何立峰表示，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願與美方一起，積極落實今年1月17日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

何立峰於9日至12日訪問瑞士，訪問期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人貝森特舉行會談。這被外界普遍視為美中可望打破關稅戰僵局之舉。（編輯：周慧盈）1140512

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