中國商務部：中美各取消91%關稅 暫緩24%

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（中央社記者呂佳蓉北京12日電）中國商務部發言人今天針對美中經貿高層發布聯合聲明發表談話。中國商務部指出，這次美中經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消共計91%的加徵關稅，中方相應取消91%的反制關稅。

據中國商務部網站消息，中國商務部今天以未署名的發言人表示，美方暫停實施24%的對等關稅，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

中國商務部發言人指出，這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。「希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性」。

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中國商務部發言人形容，這次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，「為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件」。

中國商務部發言人又指，雙方在聯合聲明中達成多項「積極共識」。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。（編輯：謝怡璇）1140512