加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

美中會談發布聯合聲明 分析指好開端好消息

2025/5/12 19:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）美中經貿高層發布聯合聲明，美國對中國關稅從145%降至30%。中國學者認為，這說明美國務實面對現實，希望對中美關係是好的開端；台商則指出，短期而言這是好消息，但是美國政策不會改變，出口美國生意還是要分散市場。

美中經貿高層今天發布聯合聲明。據新華社，雙方互相降低加徵關稅，美國將修改4月2日「解放日」對中加徵的關稅，從當天加徵的34%，降到10%，另外的24%在初始90天內暫停。加總美國因芬太尼問題對中加徵的20%關稅，美國對中國的進口關稅目前為30%。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李慶四向中央社表示，美國總統川普（Donald Trump）本就不該加徵這些關稅，現在轉了一圈又回到了原點，也說明美國務實面對現實。

他表示，對中國加徵關稅，首先是影響美國消費者，而中國則是轉換銷售對象。希望美國以後少一點意識形態化的對中政策。

根據聯合聲明，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。李慶四指出，這是互利共贏的好事，對雙方政治外交戰略關係有幫助，有利於整體穩定和平發展。

東莞台商協會前會長翟所領，從事玩具出口貿易長達3、40年。他向中央社分析，短期來說這是非常好的消息，但是90天以後的情況難以預測。

google news透過 Google News追蹤中央社

他認為，美國可能是準備不及，因而讓步將關稅降下來，但過了1、2年，美國準備好將供應鏈另外建立起來後，做出口美國的生意的又要小心了，可能還是要盡力分散市場。

翟所領認為，美國對中政策態度是不會改變的，是盡一切力量打壓中國，分析美國只是採取「暫時退讓辦法」，但是90天之後，若有較完整的供應鏈，可能會採取另外一個做法。（編輯：陳鎧妤）1140512

#芬太尼
#美國
李慶四
美中對抗下習近平訪俄 分析：中俄關係發展沒有限制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：