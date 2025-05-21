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暑假將至赴陸交流團增 陸委會：應符合規範

2025/5/21 12:16
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（中央社記者吳柏緯台北21日電）暑假即將到來，許多針對學生的赴陸交流團陸續舉行。陸委會主委邱垂正今天說，這類的交流案應該要符合對等尊嚴與教育部的相關規範。

邱垂正21日上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢。

民進黨籍立委黃捷質詢時表示，近期接獲兩個學生赴陸交流團的陳情案，前往上海、蘇州、浙江等地，其中一則訊息強調參加者僅需自付機票與事務費，並稱是私人活動而非學校活動；另一則訊息備註小學畢業後未前往中國的學生優先錄取。

黃捷向邱垂正詢問：「這兩則訊息是否是明顯的統戰交流團？」

邱垂正表示，「這是相當的明確」，而最近因為暑假將至，這類中國大陸邀請案、交流案，若不是符合對等尊嚴與教育部的相關規範，會移請教育部處理。

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黃捷建議，後續有關學術、宗教的交流團非常多，應該要在公開的平台上協助學校、宮廟辨識這些交流是否為「統戰團」。邱垂正表示，「職責所在，全力以赴」。

陸委會書面業務報告指出，中共長期以來將台灣青年視為對台重點工作對象，陸委會持續充實官網「台生專區」資訊，更新中國大陸發展現況，以及兩岸暨國際局勢等資料，並適時透過記者會、臉書、IG等多元管道，以圖卡、懶人包等易讀方式，提醒學生審慎考量赴陸就學發展潛在風險，保障權益。（編輯：楊昇儒）1140521

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