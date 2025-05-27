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國際調解院總部設港 王毅將出席公約簽署儀式

2025/5/27 11:37（5/27 12:01 更新）
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在北京中央的支持下，國際調解院總部（圖）最快2025年底將會在香港運作；建立調解院的公約預定30日在港簽署，中國外交部長王毅將會出席。中央社記者張謙香港攝 114年5月27日
在北京中央的支持下，國際調解院總部（圖）最快2025年底將會在香港運作；建立調解院的公約預定30日在港簽署，中國外交部長王毅將會出席。中央社記者張謙香港攝 114年5月27日
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（中央社記者張謙香港27日電）在北京中央的支持下，國際調解院總部將會設在香港；建立調解院的公約預定30日在港簽署，中共中央政治局委員兼中國外交部長王毅將會來港出席。

香港行政長官李家超今早向媒體表示，王毅將會來港出席「關於建立國際調解院的公約」的簽署儀式，並說待各國政府批准公約後，調解院總部就會正式在港成立，成為高層次的國際組織。

他說，國際調解院的地位等同設立在海牙的聯合國國際法院及常設仲裁法院，是落實聯合國憲章規定、以調解方式解決爭端的國際組織。

國際調解院的香港總部位於灣仔，是英國殖民管治香港時期的舊建築，原為警署，空置多時，港府近年為這幢舊建築進行翻修，以迎接調解院總部落戶。

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律政司副司長張國鈞上週曾表示，翻修工程正在進行中，預計最快今年底或2026年初正式使用。

他說，國際調解院是首個在港設立總部的政府間國際組織，將可提升香港作為全球「調解之都」的地位，也可以提升香港的經濟、政治、文化及國際影響力。（編輯：張淑伶）1140527

#王毅
#香港
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