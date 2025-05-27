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穆迪維持中國主權評等A1 信評展望為負面

2025/5/27 12:21
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（中央社台北27日電）穆迪信評公司（Moody's）26日發布最新報告，維持中國主權評等為A1，維持評等展望為負面。

報告指出，儘管穆迪預期中國潛在經濟增長率到2030年將放緩至3.5至4.0%，A1的評等仍有考慮到中國龐大且充滿活力的經濟體系和創新能力。

報告提到，中國與其主要貿易夥伴間的緊張局勢，可能對中國的信用結構造成長期負面影響的風險，促使穆迪作出負面展望。

報告指出，即使近期中美貿易緊張局勢降溫，未來貿易限制及全球貿易流動仍有不確定性。「作為基準，我們預期中國出口至主要市場的關稅仍會高於今年年初的水準」。

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中國財政部26日表示，去年第4季以來，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，經濟指標回升向好，債務中長期可持續性增強，穆迪作出維持中國主權信用評等穩定的決定，是對中國經濟向好前景的正面反映。

另一國際信評機構惠譽，則在今年4月將中國主權信用評等「A+」調降至「A」，評等展望穩定。評等下調反映該行預期中國公共財政持續轉弱，以及公共債務迅速增加。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140527

#中國
#穆迪
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