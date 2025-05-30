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台灣男子在韓拍攝國情院大樓 警方以現行犯逮捕
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美撤銷中國留學生簽證 中駐美使館：嚴正交涉

2025/5/30 10:10
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（中央社記者李雅雯上海30日電）美國國務院聲明將撤銷中國在美留學生簽證，中國駐美大使館發言人回應，反對政治性、歧視性作法，這個舉動嚴重損害中國在美留學人員正當合法權益，在第一時間提出嚴正交涉。

美國國務院發表聲明將撤銷中國在美留學生簽證，中國駐美大使館於當地時間29日透過發言人名義回應，堅決反對政治性、歧視性做法。

中國駐美大使館回應，這個舉動將嚴重損害中國在美留學人員正當合法權益，也將進一步損害美國自身國際形象和國家信譽。

中國駐美大使館強調，已在第一時間提出嚴正交涉，敦促美國政府立即糾正錯誤，確實保障中國在美留學人員的正當合法權益。

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中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會上表示，美國以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生合法權益，干擾兩國正常人文交流，對此堅決反對，已向美方提出交涉。

毛寧批評，「美方這一政治性、歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國自身國際形象和國家信譽」。（編輯：陳鎧妤）1140530

毛寧
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