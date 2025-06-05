海棠文學作者遭抓捕 中國律師探討輕罪前科消除制度

（中央社記者呂佳蓉北京5日電）甘肅蘭州警方跨省傳喚辦案（即「遠洋捕撈」）海棠文學作者，有中國律師自發提供法律援助。發起援助之一的律師說至今未受到委託，並認為此案涉及群體都很年輕，應關注能否有「輕罪前科消除」制度。

從去年6月起，有50多名中國「耽美」作家因在台灣的海棠文學城網站發表作品被捕。「耽美」多指女作家寫「男男戀」的唯美情慾作品，近年在中國遭嚴格取締後，中國耽美作家紛紛轉往伺服器設在台灣的海棠文學城成人付費網站發表作品。

去年是安徽警方遠洋捕撈抓捕作者，今年是甘肅蘭州警方遠洋捕撈，除了這樣的做法是否有趨利性執法與法律不合時宜等問題外，由於涉及該案的作家多是貧窮的年輕女性，其中不乏在校女大生，因此有中國律師認為，「輕罪前科消除制」有必要探討，或是要為她們找尋一種「去刑或輕刑」且「能夠實現法律效果與社會效果相統一」的可能。

中國律師金宏偉在微信公眾號「念茲集」表示，他關注海棠案，是因為這次涉案的群體都很年輕，與過往案件相比，她們的涉案情節也較輕。

他表示，他曾代理過一起死刑案件，被告人20歲的時候，因為酒後和別人發生了爭執，被判故意傷害。由於情節並不嚴重，刑期只有幾年。「但這個人說，他覺得自己從來沒有離開監獄。人們一知道他有前科，立刻另眼相看」，「他說他努力過…但結局依然是不記得多少次，好好的工作，說沒就沒了」，「他說自己看不到希望。在出獄十多年後，他又重新酗酒，在又一次酒後，犯下了更嚴重的事情」。

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金宏偉認為，如果中國的司法政策能夠充分考慮「輕罪的去刑化處理」，或者及時頒布「輕罪前科消除」制度，「會不會有更好的法律效果和社會效果？」

不過，他說他在發起援助海棠文學案作者這幾天來，與其他三位律師都未受到委託，目前是否能幫助學生們達成「去刑或輕刑」的目標言之尚早。（編輯：陳鎧妤）1140605