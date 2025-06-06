台瓜邦誼提升至新層次 中國外交部重彈一中舊調

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（中央社台北6日電）瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，他表示，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次。對此，中國外交部今天稱，承認一個中國原則，發展對中關係，才真正符合瓜地馬拉的利益，奉勸有關國家政府認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會。有記者提問，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛在台北與總統賴清德見面時表示，願意將瓜台關係提升至新水準，對此有何評論。

林劍宣稱，目前全球183個國家與中國建立外交關係，充分證明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。承認一個中國原則，發展對中關係，共享發展機遇，才真正符合瓜地馬拉國家和人民的根本利益，奉勸有關國家政府認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。

他又稱，「民進黨當局」利用所謂「邦交國」搞政治操弄的圖謀，是自欺欺人的把戲。

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阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo，另譯阿雷巴洛）日前接受中央社專訪時表示，感謝台灣數十年來各方面的支持，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次。

賴清德5日以隆重軍禮歡迎阿雷瓦洛伉儷，阿雷瓦洛致詞表示，這次訪問台灣不僅重申雙邊關係良好，更希望勾勒出未來雙邊關係新走向，朝著擴大經濟合作，建立經貿貿易聯盟，促進投資等嘉惠兩國人民關係。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140606