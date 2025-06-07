美中經貿關係添不確定感 龐德偉見美商會掛保證

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（中央社台北7日電）美中經貿關係帶給企業巨大的不確定感，美國駐北京大使龐德偉近日與在中國的美國商業代表會面，安撫並對美企表達支持，並保證美中商業關係不會中斷。

龐德偉（David Perdue）6日在X發文稱與美國業界協會美中貿易全國委員會、中國美國商會以及上海美國商會進行了「良好會面」，他因此更了解在中國的美企所面臨的挑戰。

另據中國美國商會在微信公眾號的消息，龐德偉當天與商會董事會主席柳青（Alvin Liu）及會長何邁可（Michael Hart）會面，針對當前在中國的美資企業所面臨的機遇和挑戰展開交流。

柳青表示，這場會晤以及龐德偉對保持開放對話的意願向在中國的美國商界釋放了強烈的支持訊號。面對當前日趨複雜的經營環境，在中國的美企與美國政府高層代表保持溝通及合作至關重要。

美中此前在經貿、晶片、中國學生簽證等問題上持續交鋒。在此背景下，龐德偉履新不久就與中國正副外長王毅、馬朝旭會面，並在X發文強調「溝通對美中關係至關重要」。

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美國總統川普與中國國家主席習近平5日晚間進行了為時一個半小時的通話，並同意雙方團隊繼續落實好日內瓦談判共識，盡快舉行新一輪會談。川普隨後於6日宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表9日將在英國倫敦與中國代表會面，商討有關貿易協議的議題。

外電稍早的消息指出，美中持續交鋒之際，商界出身的龐德偉自5月15日出任美國駐北京大使以來便積極與在中國的美企接觸。龐德偉5日上午與美中貿易全國委員會代表會面，保證美中商業關係不會中斷，川普政府正尋求與中國展開合作途徑。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140607