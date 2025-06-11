美中倫敦會談 中國稱解決雙方經貿關切取得新進展

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（中央社台北11日電）美國和中國代表團在倫敦進行兩天的經貿談判後，中方今天發布的新聞稿說，雙方就落實川習通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

新華社11日下午發布中方新聞稿，稱倫敦會談為「中美經貿磋商機制首次會議」，這也意味雙方還會進行經貿磋商。

報導指出，6月9日至10日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在英國倫敦舉行「中美經貿磋商機制首次會議」。

報導說，雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年6月5日戰略共識指引下展開的一次重要磋商。中方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經貿領域合則兩利、鬥則俱傷。

他說，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。雙方應透過平等對話、互利合作解決經貿分歧，「中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。」

何立峰並表示，「下一步，雙方要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作」。

他重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

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報導稱，美方表示，本次會議取得積極成果，進一步穩定了雙邊經貿關係，將按照兩國元首通話要求，與中方相向而行，共同落實好本次會議共識。

外電報導，美中倫敦會談已就貿易架構達成共識，代表團將各自回報兩國元首，目前尚無跡象顯示雙方就長期貿易分歧達成持久解決方案。中方今天發布的新聞稿，也沒有顯示雙方達成具體方案。（編輯：楊昇儒）1140611