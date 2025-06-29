上海打卡熱門地標 全球唯一LV路易號街頭亮相

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（中央社記者李雅雯上海29日電）法國品牌路易威登（Louis Vuitton）在上海南京西路商圈打造一艘長114.5公尺、高30公尺巨型輪船—路易號，「全球唯一」等宣傳在社群快速累積焦點，成為熱門打卡新地標。

上海天氣體感溫度高達攝氏39度，酷熱天氣擋不住話題傳遞速度，民眾聚集南京西路商圈街頭，手拿手機、相機捕捉路易號與街景，更有直播主透過鏡頭傳遞現場熱鬧氛圍，民眾不斷湧入周邊，必須出動警察維持交通秩序。

這艘巨輪內部空間計3層，整體空間占地面積達1600平方公尺，結合展覽空間、精品銷售、餐飲服務等功能，外觀用英文、簡體字寫著「THE LOUIS路易号」。路易號的落成，從提報、獲准到圍欄、裝修、開業耗約近3個月。

現場民眾張海云對中央社記者說，在前往其他地方前特地繞來南京西路商圈，現場看巨輪「感到特別地震撼」，也感受到國際品牌對於上海的看重；另名來自江蘇南京民眾葉淨說，「挺好看的」、「挺不錯的」，拿來做拍照背景很大器。

酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）大中華區總裁吳越先前接受媒體訪問表示，路易號是一艘乘風破浪之船、全世界獨一無二，其代表非凡的象徵意義，超越一般品牌活動，這是能夠提振消費市場信心的重要活動。

吳越提到，路易號負載一個國際品牌的旅行精神內涵，其與上海的性格、歷史極度吻合，「歷史上的上海，碼頭上人來人往，奠定了城市的基因，即海納百川、中西融合，我們希望一如既往、承前啟後」。

上海在地媒體普遍認為，路易號落腳上海南京西路商圈，這是國際精品集團為中國消費市場的潛力投下一張肯定票，儘管目前整體大環境有消費降級、外資承壓等各式壓力。

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LVMH集團今年1月發布2024年財報指出，去年全年實現營收846.83億歐元（約新台幣2兆8792億元），年增1%；包括中國在內的亞洲地區經營困難，營收約下降10%。

LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）彼時表示，經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與房地產危機，中國的經濟需要逐漸地恢復，預計LVMH集團在中國的經營將於兩年後回歸正軌。（編輯：周慧盈）1140629

法國路易威登（Louis Vuitton）在上海南京西路商圈打造一艘長114.5公尺、高30公尺巨型輪船—路易號，現場民眾感到震撼、壯觀。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月29日

法國路易威登（Louis Vuitton）在上海南京西路商圈打造一艘長114.5公尺、高30公尺巨型輪船，外觀寫著「THE LOUIS路易号」。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月29日

法國品牌路易威登（Louis Vuitton）在上海南京西路商圈打造一艘長114.5公尺、高30公尺巨型輪船—路易號，許多民眾、遊客前往爭睹、打卡，警察於周邊維護交通秩序。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月29日