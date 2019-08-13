更多編輯台推薦新聞：
影片／香港醫護批警察暴力 13間公立醫院靜坐抗議
兩岸

影片／香港醫護批警察暴力 13間公立醫院靜坐抗議

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門
兩岸

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
新聞專題
優人神鼓排練場火警
位於台北市木柵山區的優人神鼓山上劇場13日上午傳出火警，木造排練場與演出用的200多件樂器遭焚毀，文化部已啟動文化藝術團體急難補助機制。
優人神鼓排練場火警
新聞專題
優人神鼓排練場火警2/3

優人神鼓排練場火災 北市文化局現勘允協助

最新更新：2019/08/13 19:32
藝文團體「優人神鼓」位於台北市山區的木造排練場，13日上午驚傳火警，北市文化局允諾修復經費可申請文資補助。中央社記者洪健倫台北攝　108年8月13日
藝文團體「優人神鼓」位於台北市山區的木造排練場，13日上午驚傳火警，北市文化局允諾修復經費可申請文資補助。中央社記者洪健倫台北攝　108年8月13日

（中央社記者陳怡璇台北13日電）「優人神鼓山上劇場」排練場今天上午發生火災，因具文化景觀身分，北市文化局旋即邀集文資委員成立緊急應變處理小組前往現勘，並允諾修復經費可申請文資補助。

位於木柵待老坑山（德高嶺）的「優人神鼓山上劇場」，是劇團1988年創團發源地與創作排練的基地，這座以實木打造的排練場，也於2008年獲台北市文化局登錄為文化景觀。

排練場今天上午發生火災，建物被燒到只剩柱子與地板骨架。台北市文化局緊急邀請文資委員成立緊急應變處理小組前往會勘。

台北市文化局長蔡宗雄表示，會盡力協助優人神鼓有關緊急搶修計畫及後續修復再利用計畫擬定，有關未來修復所需經費，可申請文化資產補助。

「優人神鼓山上劇場」占地逾千坪，1988年劉若瑀在這塊自有土地創立優劇團，為了保存這種人與自然互動的藝術形式，優劇團主動提出申請文資身分。

後經專案小組兩度會勘後提送文資委員會審議後通過，，登錄「優人神鼓山上劇場」為台北市文化景觀。登錄為文化景觀的山上劇場含有二層樓的排練場、舞台、廚房、廁所、涼亭等，由於山上劇場位於山坡保護區，依照水保法不能在當地開發，未來僅針對現有建物進行修繕及增加使用功能，將不再增建。（編輯：李亨山）1080813

延伸閱讀
優人神鼓排練場付之一炬 文化部全力協助
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報