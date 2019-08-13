優人神鼓排練場火災 北市文化局現勘允協助

藝文團體「優人神鼓」位於台北市山區的木造排練場，13日上午驚傳火警，北市文化局允諾修復經費可申請文資補助。中央社記者洪健倫台北攝 108年8月13日

（中央社記者陳怡璇台北13日電）「優人神鼓山上劇場」排練場今天上午發生火災，因具文化景觀身分，北市文化局旋即邀集文資委員成立緊急應變處理小組前往現勘，並允諾修復經費可申請文資補助。

位於木柵待老坑山（德高嶺）的「優人神鼓山上劇場」，是劇團1988年創團發源地與創作排練的基地，這座以實木打造的排練場，也於2008年獲台北市文化局登錄為文化景觀。

排練場今天上午發生火災，建物被燒到只剩柱子與地板骨架。台北市文化局緊急邀請文資委員成立緊急應變處理小組前往會勘。

台北市文化局長蔡宗雄表示，會盡力協助優人神鼓有關緊急搶修計畫及後續修復再利用計畫擬定，有關未來修復所需經費，可申請文化資產補助。

「優人神鼓山上劇場」占地逾千坪，1988年劉若瑀在這塊自有土地創立優劇團，為了保存這種人與自然互動的藝術形式，優劇團主動提出申請文資身分。

後經專案小組兩度會勘後提送文資委員會審議後通過，，登錄「優人神鼓山上劇場」為台北市文化景觀。登錄為文化景觀的山上劇場含有二層樓的排練場、舞台、廚房、廁所、涼亭等，由於山上劇場位於山坡保護區，依照水保法不能在當地開發，未來僅針對現有建物進行修繕及增加使用功能，將不再增建。（編輯：李亨山）1080813