澎湖水師的故事展 再現數百年前海防戰事

文化部「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展，24日在文化資產局長施國隆（左4）、澎湖縣長賴峰偉（右4）等人共同主持下，於馬公水上警察官吏派出所登場。中央社 108年9月24日

（中央社澎湖縣24日電）「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展今天在馬公水上警察官吏派出所展出，特展打造歷史現場沉浸式觀展體驗，再現300多年前澎湖水師發展歷程與當時澎湖海防歷史。

文化部「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展，今天在文化部文化資產局長施國隆、澎湖縣長賴峰偉等人共同主持下，於馬公水上警察官吏派出所登場。

開幕式中，施國隆表示，澎湖作為發展歷時近800年的島嶼堡壘，其城市規劃、歷史資產及人文滋養均與海防背景息息相關。文化部自民國106年起進行水下文化資產調查，以澎湖最為豐富，海域水下資產高達80處，其中有4處列文資法保存。

他指出，繼澎湖郵便局展出「黑水溝傳奇－澎湖水下文化資產」展後，今天在百年歷史建築－馬公水上警察官吏派出所展出「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」，同時為催生水下博物館而努力。

賴峰偉表示，一個城市的好壞，最重要就是在文化與文化的保存，澎湖島是明清海防軍事要衝與漢人移民的中繼站，在澎湖設有澎湖水師來扼守台灣海峽，單單水師就有2000多人，可見地位重要。

他指出，有水師就有戰役或沉船等，因此澎湖海域有大量古物與沉船，最為豐富，感謝文化部文資局在10年前即展開水下文資的保存，並有英國潛水總會等相關單位計劃在台灣設立分會，希望能爭取設在澎湖，同時為水下博物館催生。

文化部「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展，內容包括「海上烽煙」、「礮臺之島」、「水師防汛」及「海戰史詩」等四大展區。

特展透過多媒體互動科技及珍貴史料的結合，讓民眾可探索登船、訓練、戰略布防、出海及作戰等過程，重回感受澎湖水師歷史現場及當時海險戰事。

「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展今天起在馬公水上警察官吏派出所展出，除每週二休館，將一直展至明年9月24日，免費參觀。（編輯：戴光育）1080924

文化部「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展24日在馬公水上警察官吏派出所展出，啟明派出所所長蔡神四（中）也到場參與，並與清朝官員裝扮的人員合影。中央社 108年9月24日

「黑水溝傳奇：澎湖水師的故事」特展24日在馬公水上警察官吏派出所展出，透過多媒體互動科技及珍貴史料的結合，讓民眾可探索登船、訓練、戰略布防、出海及作戰等過程。中央社 108年9月24日