朝風咖啡舊建築遭拆 北市：尊重文資會決定

位於台北市中山堂旁的「朝風咖啡」舊建築遭拆除，文史工作者蕭文杰在臉書指出，「朝風咖啡」是被台北市文資會解除列冊才被拆。（圖取自蕭文杰臉書facebook.com）

（中央社記者梁珮綺台北6日電）位於台北市中山堂旁的「朝風咖啡」舊建築遭拆除，文史工作者蕭文杰在臉書指出，「朝風咖啡」是被台北市文資會解除列冊才被拆；文化局表示，尊重文資會決定。

文化局主秘劉得堅今天表示，文資委員有到現場會勘，判斷不具保存價值，文化局依委員現場勘查結論辦理，強調尊重專業。

蕭文杰在臉書貼文，指中山堂對面的永綏街16、18、20號連棟街屋因被文資會解除列冊而拆除，其中，18號為古侖美亞錄音室，也是「朝風咖啡」，常有文人雅士聚集，在台灣咖啡歷史中不亞於明星咖啡廳與波麗路西餐廳。

蕭文杰說，「朝風是愛好古典音樂的朋友常去的地方。呂泉生、林寬、彭鴻星、張繼高、余光中都是常客」，並摘要作家林良「約會在朝風」的片段，指「朝風咖啡」異常重要。（編輯：張銘坤）1081006