台南水道博物館第20萬遊客 鄭麗君贈紀念品

台南市山上花園水道博物館第20萬名遊客17日下午現身，文化部長鄭麗君（左）正好也在園區視察，特別代表館方致贈紀念品給幸運民眾。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市山上花園水道博物館10月開園後成為熱門景點，第20萬名遊客今天誕生。文化部長鄭麗君下午視察園區，代表館方贈送紀念品給來自高雄的陳昱谷、郭絲琪夫婦。

山上花園水道博物館從10月國慶連續假期開園以來，即成為熱門景點。開園滿月時，入園遊客已突破18萬人次，目前假日遊客約維持在3000至6000人次，第20萬名訪客在下午誕生。鄭麗君在文化部文化資產局副局長張仁吉陪同下前往視察，由台南市文化局副局長周雅菁陪同介紹園區整建過程。

鄭麗君也代表館方致贈紀念品給第20萬人次遊客，來自高雄市小港區的陳昱谷、郭絲琪夫婦。她肯定台南市府對古蹟園區維護用心，期勉文化局在既有基礎上繼續努力，將山上花園水道博物館打造成為兼具休閒、教育，以及歷史傳承的文化場域。

陳昱谷說，今天恰巧是7週年結婚紀念日。因為看到臉書上很多園區的打卡照片，興起一探究竟的好奇心，順便慶祝結婚紀念日。能從鄭麗君手中接過紀念品，也是美好的相遇。

周雅菁指出，博物館內的原台南水道建築是國定古蹟，加上量體龐大，整修過程又遇到0206地震，可說一波三折；房舍建築修復總經費約新台幣2億4000多萬元，感謝文化部補助1億4000多萬元，加上市府自行編列1億多元，才讓國人重新認識台灣自來水發展過程。

位於山上區、具有百年歷史的原台南水道，在台南市政府努力下，今年國慶日起華麗變身為「台南山上花園水道博物館」，成為國內最大的水道博物館，規劃「密林區」、「花園區」及「博物館區」。

「博物館區」分A館「快濾池室」、B館「快濾筒室」及C館「送出唧筒室」等建築物展示區，各建物都興建於1913至1922年的10年間。其中，快濾筒室（含舊辦公室與舊檢驗室）為地上1層、高度12.57公尺；送出唧筒室為地上2層、高度14.44公尺，皆為磚造，屋架形式特別，整體保留完整，相當具有歷史意義。

依文化局資料，原山上水道在2002年先由原台南縣古蹟審查委員會指定為縣定古蹟，2005年進一步獲指定為國定古蹟，現為台南市第22處國定古蹟。其中，B館「快濾筒室」也獲得日本土木學會認證為世界重要土木遺產。（編輯：孫承武）1081117