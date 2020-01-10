台南舊城區光環境改造 營造古城光影新風貌

台南市文化資產管理處執行光環境改造計畫，以中西區南門路上的全台首學台南孔廟為中心，向四周古蹟景點延伸，在這些建築設置燈光設備，入夜前打光照明。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年1月10日

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南多古蹟景點，尤以中西區舊城區更遍布明鄭、清領及日治的建築；台南市文化資產管理處以全台首學台南孔廟為中心，執行光環境改造計畫，透過夜間光影形塑古城神秘的風貌。

台南市文化資產管理處人員今天告訴中央社記者，文資處去年開始執行舊城區的光環境改造計畫，以中西區南門路上的全台首學台南孔廟為中心，向四周古蹟景點延伸，在這些建築設置燈光設備，入夜前打光照明。

全台首學台南孔廟周遭古蹟景點，橫跨明鄭、清領及日治時期，日治武德殿、日治台南神社事務所、日治林百貨、日治台南警察署（現為台南市美術館1館）、葉石濤文學紀念館、司法博物館（原台南地方法院）、天主教聞道出版社等，全被列在計畫範圍內的建築。

文資處人員說，配合原先已有夜間打光的建築，舊城區光環境改造計畫已經完成，預定每天傍晚5時30分打光直到晚上9時，晚上9時過後至隔天清晨6時，視建築特色在周遭人行道上等處打光。

文資處認為透過光環境改造計畫，可串聯古城建築，建立歷史城區夜晚的新風貌，光影的變化更可讓台南這座古城更優雅，突顯建築的造型特色，展現設計細部，形塑出人文風景。

文資處人員表示，建築照明設計強度，將依各區域夜間光環境氛圍進行調整，以避免照明過度、過亮，兼具美學及節能環保；夜間光環境的多樣化，也能讓市民和遊客幽靜地探索古城400年來走過的歲月痕跡。（編輯：張芷瑄）1090110