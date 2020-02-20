蘇巧慧籲文化部助藝文表演者挺過武漢疫情難關

（中央社記者陳俊華台北20日電）九天民俗技藝團向民進黨立委蘇巧慧陳情指出，武漢肺炎疫情嚴重影響非售票類表演團體，振興抵用券「看的到，吃不到」；蘇巧慧呼籲文化部應因時、因地制宜，協助台灣優秀藝文團體挺過這場疫情風暴。

蘇巧慧今天透過新聞稿表示，昨天上午她與九天民俗技藝團長許振榮等人會面，討論武漢肺炎疫情對專職表演團體的影響。

許振榮表示，因為武漢肺炎疫情至今仍未趨緩，許多原先預定表演的場次都被迫取消，導致許多文化團體面臨立即性的財務困境，而目前文化部的相關補助恐怕是緩不濟急。

許振榮說，雖然表演場次取消，但團隊的經營仍須固定成本，龐大支出對於台灣許多藝文團體來說，恐將無力負擔，有些團體更直接面臨貸款無法償付的困境，但這些困難都不是短期振興抵用券能夠即時彌補的。

他也說，另一方面，對於像是九天這樣的陣頭類型，或其他非售票類的表演團體來說，因為不是售票演出，消費抵用券更是「看的到，吃不到」。

蘇巧慧表示，這次的武漢肺炎疫情處理除了防疫本身，另一個重點更是要讓各產業能挺過此次難關，尤其是台灣近幾年來好不容易共同培育起來的藝文團體或表演藝術者，大家辛苦的成果不能因此被扼殺。

蘇巧慧呼籲，文化部及相關單位應慎重考量相關藝文表演團體的需求，因時、因地制宜，才能確保台灣優秀的藝文團體在這場疫情風暴中，能將傷害降到最低，繼續延續台灣優良的文化內容。（編輯：郭無患）1090220