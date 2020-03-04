校官眷舍古蹟修復 林右昌擬委外營運

基隆市長林右昌4日視察市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍（圖）與司令部官邸修復工程，除對工程進度滿意外，也肯定建築師及設計單位將當初拆下的一磚一瓦與木料充分再利用，呈現在周遭景觀中。中央社記者王朝鈺攝 109年3月4日

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）基隆市長林右昌今天在文化局長陳靜萍陪同下，視察市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍與司令部官邸修復工程，除對進度滿意外，並表示將規劃委外營運，盼讓周邊廊帶能妥善運用。

林右昌接受媒體聯訪表示，校官眷舍現已竣工，司令部官邸工程進度也微幅超前達86%，在工程進行的同時，建築師及設計單位特地把當初拆下的一磚一瓦與木料充分再利用，呈現在周遭景觀中。

修復過程中也發現當初大沙灣沙灘的海沙、貝殼等，林右昌說，這是50、60歲以上基隆人的重要回憶，確認大沙灣沙灘的存在後，他也特別指示文化局未來整合周邊環境與設計時，將這些列為大基隆歷史場景再現的元素。

此外，林右昌指出，市府推動歷史再現區域還包括法國公墓及中濱營區拆除後的景觀再造，還有太平輪紀念碑、石圍遺構，再加上校官宿舍、司令部官邸，形成大沙灣歷史園區。

文化局表示，「市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍」原本有2棟，其中一棟不敵歲月摧殘傾塌，剩下一棟依原貌修復。當年因應基隆多雨設計雨庇、高門檻和開口超大的排水溝，工程中拆除後期增建的地坪時，還發現日治時期留下的台所（廚房）及風呂（浴室）遺構，並參考傾塌棟的結構，重現官舍旁的2座煙囪。

至於「市定古蹟基隆要塞司令部官邸」，文化局指出，最早為日治時期「流水交通社」（流水巴士）社長流水伊助的自宅，特色為除百餘坪宅邸空間及雁形緣側外，還有完整雨淋板牆面，並保留日式屋舍中最具傳統風貌的壁龕、押入（日式壁櫃）、天袋（壁上小抽屜）等設備。（編輯：方沛清）1090304