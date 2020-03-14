楊牧長眠花蓮 最完整創作歷程與藏書留東華大學

作家楊牧（圖）13日辭世，享壽80歲。楊牧生前就交代收藏在西雅圖的6000多冊藏書要移置國立東華大學楊牧書房，把最完整的創作歷程與自己留在花蓮。（台灣文學館提供、攝影者林柏樑）中央社記者陳政偉傳真 109年3月13日

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）昨天辭世的詩人楊牧眷懷故鄉，早決定要長眠花蓮縣，生前就交代收藏在西雅圖的6000多冊藏書要移置國立東華大學楊牧書房，把最完整的創作歷程與自己留在花蓮。

楊牧公元1940年生於花蓮，本名王靖獻，早年筆名葉珊，32歲改筆名為楊牧，曾任東華大學人文社會科學學院創院院長、華文文學系榮譽教授，校內2座大湖東湖、華湖是楊牧命名，東湖旁景觀石還留有楊牧手印。

東華大學2016年、2018年受到和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢資助，在校內圖書館特設楊牧書房及楊牧文學研究中心，楊牧都到場揭幕。

東華大學人社院長王鴻濬今天說，楊牧書房收藏楊牧創作時用的鋼筆、眼鏡等，還有塗改痕跡的手稿及打字機，上千冊私人藏書，包括楊牧高中時期第一本創作「水之湄」，那時筆名還是葉珊，是非常珍貴的史料。

與楊牧有超過30年交情的校內老師透露，楊牧有2張書桌，1個創作使用，堅持都以300格稿紙、鋼筆書寫；另一張桌子學術使用，打字機只用於寫英文論文、書信，都沒用電腦。

王鴻濬說，楊牧生前允諾，還要將任教於西雅圖時的6000多冊藏書移置楊牧書房，加上研究中心資訊，希望楊牧書房變全國、全世界收藏有關自己資料最齊全的地方。

楊牧書房承接楊牧畢生致力創作及文學教育精神，以書房為推廣文學基地，不定時辦講座，無條件供校內創作者新書發表會。

至於楊牧後事，校方表示，家屬低調不辦公祭，楊牧將長眠花蓮，目前都按生前交代進行，等武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情過後，計畫辦「讀詩與音樂會」追思會，時間將再公布。（編輯：李明宗）1090314

楊牧小檔案 1940年出生於花蓮

本名王靖獻，早年筆名葉珊，32歲改筆名為楊牧，被尊稱為學院詩人冠冕，詩文曾譯為英文、法文、德文、日文、義大利文、瑞典文、荷蘭文、捷克文等

學歷：

花蓮中學

東海大學外文系

愛荷華大學創作碩士

柏克萊加州大學比較文學博士

花蓮中學 東海大學外文系 愛荷華大學創作碩士 柏克萊加州大學比較文學博士 經歷：

留美任教超過30年

曾共同主編志文出版社新潮文庫，影響一代台灣知識界

1976年與中學同學葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士共同創辦洪範書店，為台灣純文學出版的重鎮

1995年返回台灣，協助東華大學成立人文社會科學院，並引進全國首創的駐校作家制度，開啟東華文學創作風氣

留美任教超過30年 曾共同主編志文出版社新潮文庫，影響一代台灣知識界 1976年與中學同學葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士共同創辦洪範書店，為台灣純文學出版的重鎮 1995年返回台灣，協助東華大學成立人文社會科學院，並引進全國首創的駐校作家制度，開啟東華文學創作風氣 創作風格：

嘗試以詩介入社會

17歲發表詩作「水之湄」，60年間創作不輟，雖然每一時期風格有明顯蛻變，但總不離抒情傳統的堅持

散文情感深厚，文字溫柔而凝練

詩作音律協美，意象多元，象徵性極強，兼具浪漫情懷與對現實的深刻關注

國立東華大學受和碩董事長童子賢資助，在校內圖書館特別設立詩人楊牧書房及楊牧文學研究中心（圖），楊牧生前也允諾會將藏書移置楊牧書房收藏。中央社記者張祈攝 109年3月14日

詩人楊牧與國立東華大學情感深厚，他的紀念手印就刻印在校內東湖旁景觀石。中央社記者張祈攝 109年3月14日

國立東華大學人文社會科學學院院長王鴻濬（圖）分享，詩人楊牧習慣使用打字機，楊牧書房成立時，特別捐贈打字機供收藏。中央社記者張祈攝 109年3月14日