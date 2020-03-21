台南當代藝術三傑傳奇開展 台灣之光作品療癒人心

（中央社記者張榮祥台南21日電）「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑聯合巡迴展」，邀請陳錦芳、林智信與林榮德3人的油畫、版畫及雕塑類等作品，細細品味台南這座文化首都藏於城市巷弄間的歷史痕跡與歲月流轉。

台南市政府文化局今天表示，紅瓦厝是歸仁舊名，也是3名藝術家的故鄉。歸仁自清末以降的百年歲月，以文人組成的「敦源社」點滴累積的文化底蘊為養分，孕育出3位國際知名的藝術家傳奇，身為策展人的國立成功大學教授蕭瓊瑞也以「紅瓦厝傳奇」作為串聯3位藝術家的主題。

其中，林智信創作負有盛譽的「迓媽祖」版畫，更與清華大學科技藝術研究中心合作推出數位互動裝置，歡迎喜愛藝文人士一同來欣賞台南在地3位傳奇藝術家筆下的璀璨世界，感受與分享他們在藝術表現上的精彩成就。

文化局說明，具聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，作品圖像融合中外藝術家作品，以獨特的理論建構並詮釋屬於自己的藝術觀點，可謂是藝術史教科書；同樣的跨域表現，林榮德在作品中流露出強烈的音樂性，活潑、強烈的畫面建構出鮮明的個人風格。3人的藝術風格雖有不同，卻都能從作品中感受到他們對於台南乃至於台灣的強烈情感，充滿著童趣、自由與理想。

出席今天展覽開幕典禮的台南市長黃偉哲表示，感謝策展人蕭瓊瑞的協助與3位老師提供寶貴作品在北中南各縣市展出，提供給全台各地民眾豐富的精神糧食與文化饗宴，撫慰與療癒大家在防疫期間的焦躁不安，也讓藝術文化的種籽能散播出去。未來期待3位老師優秀的聯展能走出台灣步入世界，讓種籽傳播得更遠，也讓屬於台南、屬於台灣的藝術的能量更發揚光大。

「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展」自台南開展，展期自3月20日至4月12日，今天開幕邀請蕭瓊瑞舉辦講座並介紹展覽，陳錦芳3人也分享創作的心路歷程。

陸續也將巡迴至台北市國父紀念館（6月13日至28日）、台中市大墩文化中心（8月8日至26日）、高雄文化中心（9月18日至29日）與新竹縣立美術館（10月21日至11月8日），與原有的台南市文化中心共5座城市展出。（編輯：孫承武）1090321