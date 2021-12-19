十大公辦好展覽票選 奈良美智特展奪冠

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（中央社記者王寶兒台北19日電）「藝術家」雜誌每年舉辦票選活動，今天公布年度「十大視覺藝術新聞」及「十大公辦好展覽」，分別由雕塑家黃土水作品「甘露水」再現及「奈良美智巡迴特展」奪冠。

「藝術家」發布新聞稿，說明票選方式是由網路投票進行問卷統計，訪問對象包含藝術工作者、藝評家、藝術產業界、公私立美術館展覽機構、美術教育單位等藝術圈內專業人士及藝術愛好者，每名投票者在2項問卷中個別最多可投10票，在今年11月26日至12月5日間開放投票。

2021年「十大公辦好展覽」票選以公立美術館於去年11月27日至今年11月25日期間開幕的展覽為主，由巡迴於國立台北藝術大學關渡美術館、高雄市立美術館與台南市美術館的「奈良美智特展」獲得第一名。

「藝術家」表示，「奈良美智特展」不僅吸引不同地區的觀者前去觀展，增加曝光度與討論話題，於3個場域也逐次遞增展品並因應展場空間規畫，為展覽帶出新意，提升再訪的可能性。

日本當代藝術家塩田千春在台北市立美術館舉辦的國外首檔巡迴展「塩田千春：顫動的靈魂」，獲好展覽票選第5名。

值得一提的是，「十大公辦好展覽」第6名及第8名的「鎮院國寶─范寬．郭熙．李唐」及「經典再現─台府展現存作品特展」，則可見到觀眾普遍對館藏特展與台灣藝術史的關切。

而在1月1日至11月26日期間台灣重要視覺藝術新聞中，由「甘露水」重見天日一事以4555票高票獲選為第一名。

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「藝術家」表示，黃土水是台灣首名入選當時日本帝國美術展覽會的藝術家，「甘露水」為最具代表性的作品，然而其從成為展覽會上眾人目光的焦點，到隱遁於世數十年，多舛的命運可說是台灣藝術史上的一頁傳奇，更映照出台灣跌宕的百年歷史。

「藝術家」指出，而今經過國立台北教育大學藝術與造形設計學系名譽教授林曼麗率領北師美術館團隊鍥而不捨地追索後，在創作完成百年後重返世人眼前，並交由文化部永久典藏，無疑振奮人心。（編輯：管中維）1101219