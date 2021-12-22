世界唯二木造監獄日本網走、嘉義舊監 蔡清祥盼交流

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法務部長蔡清祥22日指出，採放射式的木造監獄全世界只剩下兩座，一座是日本的網走刑務所，一座就是嘉義舊監獄，有關兩者互相交流部分，是可以嘗試跟網走刑務所連繫，讓雙方後續有機會能交流享，不過現在初步應先把嘉義舊監獄第2階段修復及活化完成。中央社記者劉世怡攝 110年12月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）古蹟嘉義舊監獄自日據時期西元1919年起創建至今已百年歷史。法務部長蔡清祥今天說，全世界只剩兩座木造監獄，嘉義舊監外，就是日本網走刑務所（博物館），盼未來互相交流。

法務部今天下午辦理媒體茶敘，介紹已有百年歷史的國定古蹟嘉義舊監獄，目前第二階段修復及活化情形。媒體提問，位於日本北海道的網走刑務所（現為博物館）與嘉義舊監獄相似，有無考慮聯絡交流；蔡清祥做上述表示。

蔡清祥指出，採放射式的木造監獄，全世界只剩下兩座，一座就是網走刑務所，一座就是嘉義舊監獄，兩者互相交流部分，是可以嘗試跟網走刑務所連繫，使後續有機會能互相交流及經驗分享，不過現在初步應先把嘉義舊監獄第二階段的修復及活化完成後，再看能否聯繫借重日方的經驗。

法務部矯正署嘉義監獄秘書江振亨報告時指出，嘉義舊監獄自日據時期大正8年（西元1919年）開始創建至今，已有百年的歷史；當年嘉義為木材生產集散地，因此房舍之門窗壁板均為檜木。

江振亨提及，嘉義舊監獄從早期保留與否、到被指定為國定古蹟，自古蹟建築物動工修復到未來定位（獄政史蹟館、博物館或古蹟園區等）討論等歷程，受各界矚目。

江振亨指出，嘉義舊監獄自民國100年完成第一階段「古蹟本體工程」修復，賦予新生命力後，即就已修復的區域採定時志工導覽方式開放參觀，成為地方民眾及文史團體喜愛的文化觀光景點；然而非屬指定古蹟建築物主體之附屬建物，例如營繕倉庫、炊場等，並未在100年修繕範圍，造成同在舊監園區內卻景觀不一致情形。

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江振亨表示，現階段（第二階段）舊監活化再利用計畫，預算概估約新台幣2224萬多元，將於明年進行，預計112年完成；法務部爭取文化部協助補助相關經費，獲審議原則通過，期許打造一個富具法治教育意義、歷史風華、建築美學、文化觀光的嘉義熱門景點。

此外，近期嘉義舊監獄為「2021台灣設計展」主場館之一，活動是12月24日至111年1月2日將精彩可期。（編輯：李亨山）1101222

國定古蹟嘉義舊監獄創建至今已有百年歷史，由於當年嘉義為木材生產集散地，因此監獄房舍門窗壁板均為檜木。法務部長蔡清祥22日指出，全世界只剩兩座木造監獄，嘉義舊監獄即為其中之一。中央社記者劉世怡攝 110年12月22日