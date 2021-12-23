台北室內合唱團邁入30年 邀民眾感受現代音樂

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台北室內合唱團2022年將邁入30年，推出「共感覺．踹kóng啦！」五感體驗系列活動，透過有形的裝置感受無形的音樂之美。（台北室內合唱團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月23日

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）以現代合唱走出自己一片天的台北室內合唱團2022年將邁入30年，推出「共感覺．踹kóng啦！」五感體驗系列活動，希望讓一般民眾透過互動，也能感受現代音樂的趣味。

台北室內合唱團今年創下傳藝金曲獎歷史紀錄，以現代合唱作品專輯「䪩－無設限的詩歌紀行」獲得4項大獎，專業深獲肯定，但台北室內合唱團也希望讓更多民眾了解現代音樂。

今年台北室內合唱團精選5首現代合唱委託創作，選定大稻埕街區，以「來看」、「來摃」、「上街」、「唱聲」等4個主題，將現代合唱轉譯為看得見、摸得著、聞得到的藝術裝置與藝術行動。

策展人高翊愷接受中央社專訪表示，一般民眾對於現代音樂多半很有距離，這次希望可以透過很日常的角度去解讀現代音樂，讓大家在探索的過程中充滿樂趣。

台北室內合唱團與高翊愷多次開會之後，決定將音樂作品立體化，讓台北室內合唱團前衛的現代合唱聲響，從音樂廳出走，透過藝術家的巧思，轉化成一趟聲音導覽的旅程。民眾只要有帶手機與耳機，就可以在空間中聽見指引與故事，民眾宛如走進時間的隧道，從空間中感受音樂流動。

高翊愷表示，有小朋友聽見鑼鼓音樂，看到現場的鑼鼓裝置藝術，會聯想到廟宇；也有老人家說自己喜歡獨唱不喜歡合唱，「這些都是很棒的回饋，不管答案是甚麼，至少已經進入了解現代音樂的第一步。」

值得一提的是，這次台北室內合唱團也為大稻埕4個景點稻舍食館、滋養製菓、霞海城隍廟與黃長生中藥房設計聲音與裝置藝術，讓民眾感受到音樂的無所不在。

「共感覺．踹kóng啦！」五感體驗系列活動自即日起到12月26日舉行，地點在台北埕樂通與大稻埕全區，預約報名：https://bit.ly/tshuaikong-laikan。（編輯：張雅淨）1101223