朱宗慶打擊樂團打造經典 新版「木蘭」變漂亮

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朱宗慶打擊樂團創造擊樂劇場經典、精修「木蘭」，表演融合傳統與戲劇、舞蹈及多媒體，以打擊樂為主體，90分鐘毫無冷場。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）朱宗慶打擊樂團創造擊樂劇場經典、精修「木蘭」，「京劇木蘭」女主角有朱安麗版本的刻骨銘心，還有黃宇琳版本的氣宇軒昂，舉手投足都成劇中焦點，服裝與影像也時尚翻新。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天接受中央社專訪時表示，擊樂劇場「木蘭」2010年首度推出，2013年全新改版，之後多次受邀到歐洲與俄羅斯巡演，獲得熱烈迴響，「29日晚上總彩排完成，特別感動團隊全力合作，全心接受磨練，玩真的，好還要更好，也希望更多人歲末和我們進劇場，感受『木蘭』的力量。」

「木蘭」結合傳統與現代，將打擊樂與京劇中的「音樂、身段、唱腔、肢體」進行深度融合，開創出全新的藝術展演型態，也奠定了樂團在全球擊樂劇場領域的地位，多年來一直是藝文界津津樂道的話題。

今年重製演出，朱團更新服裝布景及多媒體，從29日晚上的「木蘭」總彩排一氣呵成，長竿一出，整齊劃一，鼓聲帶出戰爭的殺戮，也呈現打擊樂的戲劇能量，毫無冷場；新增「大將軍」角色強化了軍營階級敘事，加入鈸的音色也讓音樂層次更加豐富。

服裝也是新版焦點，融合漫畫同人誌與時尚造型，衣料剪裁活潑又能不失質感，更重要的是服裝成為觸媒，讓西方多為金屬感的打擊樂器能與東方的傳統鼓樂相融合。

多媒體投影影像設計王奕盛將各場景重新進行色彩分析，運用東方畫作的技法，如留白、潑墨等，搭配3D模型線條創造出不同的變化，加入披星戴月跋涉千里攀越冷山的前進感，呼應「木蘭」劇中的前線征戰人馬雜沓，也讓擊樂劇場更具想像力。

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朱宗慶表示，這次台北在國家戲劇院開6場，希望只有耳聞「木蘭」的觀眾可以把握這次重製機會，用藝文鼓聲洗滌一年身心；看過「木蘭」的觀眾再次進場，會看到與過去版本相較更緊密的擊樂劇場新高度。

2022擊樂劇場「木蘭」將於2022年1月1日起，在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營歌劇院巡演；今年12月30日及31日將先在國家戲劇院演出3場，與觀眾一起跨年。（編輯：張雅淨）1101230