砍卡債違約金至1元 銀行公會開課教育林孟皇

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（中央社記者張若瑤台北21日電）台北地院法官林孟皇曾因大砍卡債違約金槓上金融圈，銀行局拜訪司法院民事廳，表達法官不懂銀行營運，銀行公會特加辦「信用卡業務」研討會請他聽課學習。林孟皇錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享法官生涯20年的挑戰。

被歸類為改革派法官的林孟皇，從教育圈轉職司法圈，是首位將卡債違約金砍為1元的法官，撼動金融圈，當時還隸屬財政部轄下的銀行局局長前去拜會司法院民事廳廳長，認為法官不懂銀行營運，也不懂信用卡運作模式，此判決會影響金融圈生計，但林孟皇並未因此更改判決。

銀行公會每年都會舉辦一場信用卡業務研討會邀法官參與，那年又加辦了一場，「調辦事法官說是特別為我辦的，排的課程也是，都在講銀行圈有多辛苦。」林孟皇聽了一堂就想離開，才站起來，坐他隔壁的男子馬上前來打招呼，表明身分是花旗銀行的行政副總裁，由銀行公會派來和林孟皇溝通。

「我說要輪調到刑事庭，他們笑得好燦爛。」林孟皇認為，以往許多金管會或財政部卸任後的官員都往銀行業去，所以做決策的當下會偏向金融圈，應該做好利益迴避，「顧立雄當金管會主委做的金金分離決策很重要。」

而生涯付出最大代價的案件，則是在法官論壇舉發一位桃園地院的女法官不適任，引發強大的後座力，造成年輕法官人心惶惶，「她辦案遲延影響人民訴訟權，不適合當憲法保障終身職的實任法官。」雖然女法官在司法院人審會過關了，但之後卻被監察院彈劾，負責懲戒的職務法庭免除她的法官職務。

同為改革派法官的錢建榮認為桃園地院受到不公平對待，他與林孟皇為此在司法圈的LINE群組中吵了幾次架，沒多久就有新聞報導兩位法官為了一個女人翻臉，「我不知道記者為什麼會知道我們不講話，這件事情拖了1、2年才解決。」

當時林孟皇騎車摔跤受傷，然後坐計程車上班快1個月，花了2、3個月身體才康復，「錢建榮和我在同一棟高院服務，但是都沒有來看我，他說不知道這件事。」

不過，兩人後來恢復友誼，也把這件事講開了，「我的信念是友直、友諒、友多聞，錢建榮比較重情義。」雖然有同僚認為林孟皇是孤鳥，但他卻在法官論壇中被稱為「盟主」，「2012年我們成立改革最高法院行動聯盟，廢除存在70年的保密分案，主要的策劃者是我，法官論壇有人戲稱我是盟主。」

司法界怎麼分「黃埔正期生」？藍色高牆中的小圈圈有哪些？法官、檢察官與警官，三者間的互動會像政治人物一樣，在台前爭辯，在台下是把酒言歡嗎？地院法官看到高院法官，需不需要稱呼他為「長官」？而法官也有KPI嗎？一天至少要開幾庭？這些內容將在21日「空中小客廳」節目分為之一、之二播出。

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