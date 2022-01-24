紙風車劇團30週年努力還債 把好戲一齣一齣做回來

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紙風車劇團邁入30週年，持續朝理想邁進，紙風車創辦人李永豐表示，將在製作上投入更多心血，希望留下更多好的製作給台灣的孩子們。圖為紙風車劇團大型藝術裝置「雨馬」演出現場。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）歷經火災、疫情影響，紙風車劇團邁入30週年，持續朝理想邁進。紙風車文教基金會執行長任建誠表示，未來會持續創新，努力還債。執行長之一的張敏宜說，會持續推動公益專案，讓孩子因戲劇開啟美學之路。

任建誠今天接受媒體訪問時表示，目前紙風車劇團除了跟高雄銀行商借新台幣5000萬元之外，還有目前位於汐止的紙風車布景道具倉庫的工程進度款，「我們就是一齣一齣做，一點一點還。」

紙風車創辦人李永豐表示，他已經60歲，除了為孩子的笑容繼續努力，更思考如何能讓團隊永續經營。

李永豐說，自己現在是「積勞成疾，功成身退。」交棒給長年夥伴任建誠與張敏宜，李永豐認為未來是年輕人的時代，「但我們會是他們最大的依靠。」

李永豐表示，將在製作上投入更多心血，希望留下更多好的製作給台灣的孩子們。

除此之外，綠光劇團將會公司化，以製作音樂劇為主，未來會有新的工作團隊加入，李永豐也將辭去製作人一職，將心力全數放在紙風車劇團。

任建誠表示，紙風車2022年上半年將創作真人與布袋戲結合的「哪吒鬧龍宮」，以傳統布袋戲與現代劇場進行碰撞，並作為出國進行文化交流的主要製作，期望在國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍緩的時刻，以劇場演出到致贈疫苗給台灣的國家，進行文化回禮傳達感謝。

張敏宜表示，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「紙風車青少年反毒戲劇工程」及「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」等3大公益項目將持續推動，由於連續2年受疫情影響，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」至今仍有62個鄉鎮尚未完成，「我們還是希望各界用定期定額的方式，小額捐款支持368鄉鎮市區兒童藝術工程，幫助尚未演出的鄉鎮達成目標。」

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張敏宜說，今年也將推動「紙風車屏東戲劇藝術中心」，拓展紙風車與地方常駐連結，為藝術扎根，由國境之南的屏東開始，往北逐漸推展，期待每個縣市都能有紙風車戲劇藝術中心。

去年紙風車劇團大小場次加起來共演出146場，總計觀眾49萬5497人，相較疫情之前將近300場可以說是攔腰砍半，張敏宜表示，「雖然疫情帶給我們很大的影響，但孩子的未來不能等，更不能因為疫情而停止藝術平權的腳步，紙風車會用更堅定的心持續前進。」（編輯：張雅淨）1110124