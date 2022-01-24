紙風車劇團聚合各行各業 努力守護孩子的笑容

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）紙風車劇團自1992年創立至今，一直秉持「創意、美學、愛與關懷」創作兒童劇，連續10年獲選文化部台灣品牌團隊，紙風車文教基金會執行長張敏宜說，紙風車劇團其實是「聚」團，聚合各行各業為孩子的笑容努力。

張敏宜今天接受媒體訪問時表示，這30年來，紙風車劇團其實是紙風車「聚」團，把各行各業對孩子與兒童劇有熱情與理想的人一起串連起來，「讓大家一起為孩子們盡一份力，這是我覺得紙風車劇團最令人感動，也讓我自己最感動的地方。」

張敏宜說，紙風車劇團是很特別的劇團，「演員到這裡不光是演戲就好，他們跟著劇團一起成長，一起付出，也一起享受掌聲。」張敏宜舉例，演員要學會搭帳篷，「我們常常去偏遠地區演出，有時候搭帳篷的工人不願意上來，我們就得自己搭。」

紙風車的演員也分成「小道具組」、「大道具組」等，一到現場大家就知道各司其職，演完之後戲服一換，又得幫忙拆台整理後台，然後披星戴月返家。

除了演員，志工也是紙風車堅強的後盾。23日紙風車劇團製作的大型裝置「雨馬」演出剛在台中演完8場，許多志工是從高雄、台北、新竹前來，自己找家人或朋友家住宿來幫忙。

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張敏宜說，連續大雨，光是掃除地上的水不要影響到觀眾行走安全，大家都忙了好幾天，腰酸背痛，每天都在做深蹲，「但是有志工說，雖然掃到厭世，但是心靈很滿足，上班日又是活龍一條。」點點滴滴，都是紙風車劇團30年來善的循環。

前台志工也是紙風車劇團最珍貴的寶藏之一，張敏宜說，志工不是只有協助找位置，「我們的志工會幫忙推娃娃車，幫家長拿包包，協助他們找到座位把自己跟孩子安頓好。」志工跟孩子們講話永遠是蹲下來，「這些都是30年來做大型戶外演出累積的成果，我們自己都很感動，也希望將這份愛透過我們的演出，繼續推廣出去。」（編輯：張雅淨）1110124