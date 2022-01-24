2022台灣戲曲藝術節 12團輪番上演神鬼傳奇

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2022台灣戲曲藝術節將於4月起推出，以「服妖嬈．神自在－戲出新天地」為創作主題，規劃12個團隊輪番上演神鬼傳奇，24日記者會上團隊編導、導演齊聚一堂。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）邁向第5屆的台灣戲曲藝術節首度採用策展人制度，邀請導演李小平與編劇家施如芳共同擔任，以「服妖嬈．神自在－戲出新天地」為創作主題，規劃12個團隊輪番上演神鬼傳奇。

策展人李小平今天在記者會上表示，這次團隊按照興趣與所長，各自從傳說、信仰、地緣、歷史等面向，進行取材和詮釋，推出12檔兼具在地性與當代性的作品，從嶄新眼光再次看見這塊土地上的各類記憶。

李小平說，以神鬼為主彷彿是個「考題」，「希望刺激團隊答題的時候發揮身體藝能感，回頭尋找傳統的手段去發揮創新。」

施如芳表示，漢人傳統文化中，受「子不語怪力亂神」觀點影響，人們對於神魔精怪的刻板印象，多是神祕詭譎、奇幻怪誕，「但在戲曲世界裡，神魔精怪角色反而最能諷刺人心的險惡、社會的不義、命運的捉弄、心靈的創傷。」

施如芳說，她跟李小平合作很開心，「我們可以說是牙齒沒有咬到舌頭，很有默契」，兩人都在提點這12個團隊核心成員一定要開放改變，「比如說自己有編導演的團隊，我們就會鼓勵他們加入新成員新活水，不要用既有的程式，這樣才會有新火花。」

傳藝中心主任陳悅宜表示，台灣戲曲藝術節已經成為台灣傳統戲曲的品牌節慶，今年聚集國內12個不同劇種優秀團體包括歌仔戲、客家戲、偶戲、南北管、京劇、豫劇與日本落語等，從成員與手法來看，已經可以看見拓展戲曲美學的可能性。

今年演出組合堪稱「大風吹」，包括南台灣歌仔戲代表性團隊「明華園天字戲劇團」與標榜前衛劇場美學的「莎士比亞的妹妹們的劇團」攜手合作；苦旦接班人張孟逸與偶戲天團「無獨有偶工作室劇團」合作；「榮興客家採茶劇團」當家小生蘇國慶咬牙應戰鍾肇政現代主義實驗小說暗黑題材。

歌仔戲演員古翊汎與新銳團隊台北海鷗劇場合作，詮釋國姓爺陷入父親、兒子、敵人與自我無限交戰的精神分裂，令人期待。

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小表演廳則有拾念劇集的「金銀鐲」，引領觀眾回到白色恐怖年代，體驗一段哀戚的見鬼之旅。台北木偶劇團「水鬼請戲」以鄉野傳說「大莆林水鬼」為本，以傳統布袋戲搭配現代光影，詮釋人鬼共感的執念與迷惘。草搞場「逢魔時刻」取材自日本經典落語段「第二面」與「無耳芳一」，講述落語師徒的劇場撞鬼經驗。

2022台灣戲曲藝術節將於4月1日至6月5日舉行，地點在台灣戲曲中心。（編輯：張雅淨）1110124