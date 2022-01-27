新春看燈會更安心 衛武營自主升級6項防疫設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛武營國家藝術文化中心強化場館內外防疫措施，自主升級場館內外6項防疫設備，並在演出結束後，採用「紫外線消毒燈車」加強廳院內及前、後台消毒，增添多一道安全防護。（衛武營提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）為了迎接將到來的新春燈會，衛武營國家藝術文化中心特別強化場館內外防疫措施，自主升級場館內外6項防疫設備，拉高防疫規格，讓大眾觀看演出更安心。

衛武營今天發布新聞稿表示，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，衛武營除依據中央流行疫情指揮中心與文化部最新公布之防疫措施與指引外，也自主升級場館內外6項防疫設備，提供民眾及演職人員更安全的觀演與工作環境。

衛武營表示，在4個廳院、售票櫃檯與座椅設備，都會採用「黃金甲抗菌鍍膜技術」進行抗菌鍍膜工程，透過抗菌鍍膜液噴灑於座椅設備表面，形成長效奈米防護膜。

廳院演出結束後，以「紫外線消毒燈車」加強廳院內及前、後台消毒，增添多一道安全防護。

場館公共區域、電梯、手扶梯及廁所部分，則於每一場次活動前後、進場前及散場後，增加清潔、消毒頻率，其中，最容易觸摸到的手扶梯，裝置「手扶梯消毒殺菌機」，進行不間斷地清潔殺菌，藉以防止接觸傳染。

場館也引進「超微粒水霧機」、「空氣霧化器」，每日定時噴灑於觀眾與演出團隊出入頻繁的場館空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除此之外，衛武營針對場館室內空氣品質與外氣循環的空調運作設定管理，並委託SGS台灣檢驗科技股份有限公司進行檢查、量測、分析場館室內空氣品質狀況，配合專業空調顧問技師調整場館空調箱外氣循環設定及進行箱體內消毒作業，降低病毒在空氣中的傳染力。

衛武營表示，相關防疫措施，會依中央主管機關最新指示進行滾動式調整；同時也提醒民眾入館須配戴口罩、消毒雙手、測量額溫並進行實聯制，參與榕樹廣場與戶外活動也都要保持社交距離。（編輯：陳仁華）1110127