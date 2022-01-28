恐慌症發作透不過氣 蔡明亮1週跑4次急診室

（中央社記者張若瑤台北28日電）導演蔡明亮在飽受疫情困擾的2年中罹患恐慌症，會突然間不能呼吸，感覺好像快中風，一週曾有4次，在半夜打電話叫製片接他去急診室。蔡明亮錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享疫情如何改變他的生活。

COVID-19肆虐的2年，蔡明亮的生活處於徬徨狀態，對事物越來越冷淡，「我有很多美術館的安排，包括美國、法國，還要拍《行者》系列第9部，都停滯下來，疫情把人改變了。」而這段期間，蔡明亮一直在等待，「基本上，我沒有太大的創作。」

蔡明亮在等新夥伴寮國的演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）能飛來台灣，也在等老朋友李康生從中國拍完片返家，「他這幾年不太需要我，以前我會擔心如果不拍戲，李康生的生活怎麼辦？」心底的牽掛未止，他卻發現身體出了狀況。

「每次發作都蠻嚴重的，會忽然間不能呼吸，身體告訴你快死了，好像要中風。」因為頻率越來越高，蔡明亮才知道自己罹患「恐慌症」，一週內有4天，在半夜打電話叫製片送他去急診室，「坐病床上等醫生的空檔，我又覺得沒事了。」另外一次則是製片載著蔡明亮前往活動現場，他在高速公路上又產生瀕死的感受，路途好像永無止境般遙遠，「我說快查最近的急診室在哪，我要去。」

經過吃藥與定期看醫生，蔡明亮的病況有逐漸好轉，「這幾年如果有什麼成績，就是畫了十幾幅畫。」畫畫讓蔡明亮心情安定下來，單純且專注的投入。

久居山間卻只會騎摩托車，蔡明亮出遠門都必須仰賴周遭的朋友，「我學過開車，但過程中出了意外。」他練習開李康生的車到朋友家，停車時卻將路邊的汽車撞到好幾公尺外，「我第一個反應就是下車逃走，小康在副座愣住問我去哪，我說我不要被看到就跑了。」留下李康生在現場，雖然後來沒出大事，但蔡明亮也因此不敢再碰方向盤。

由劇場走向電視圈，蔡明亮的電影之途始於1992年的《青少年哪吒》，一轉眼30年過去，他從電影院踏進美術館，再把美術館帶回電影院，「我是看武俠片、歌舞片、瓊瑤和好萊塢電影長大的，有時候也很納悶，我幹嘛不拍這樣的電影？」

約10多年前，蔡明亮曾透過朋友接觸瓊瑤，希望能翻拍她的小說，「我猜瓊瑤可能因此去看了我的電影，就不敢了。」蔡明亮覺得通俗的題材，碰上好導演也能拍出好電影，「如果有機會，我願意拍瓊瑤，希望她能聽到。」

人的宿命是被註定的，蔡明亮認為自己被作品帶著走，年輕時因為有力量，才會拍《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》或《天邊一朵雲》，「情色與慾望，是在自我表達。」等到年齡漸長、速度變慢，快樂便不建立在以往的想望上，「你的眼睛花了看不清楚，想要的可能是平靜。」

不把電影當商品，而將其視為記錄心境的工具，蔡明亮坦言正走向人生另外一個階段的生活，「我不會怕老，這很自然。」受訪的前一天，蔡明亮才拍完知名導演的咖啡機廣告，「我跟助理說，你和導演講，我不擔心被拍到皺紋，不用幫我掩飾掉黑斑。」

哪怕法國龐畢度的展覽還在等待疫情遠離，宜蘭壯圍沙丘卻已經重啟曾自2018年起，一連展出3年，以「塵」、「風」、「海」、「雨」、「潮」及「月光」為主題，由黃聲遠建築師團隊設計空間，結合導演蔡明亮8部「行者」系列作品的「行者：蔡明亮大展」。蔡明亮認為，人與作品也講機緣，有緣份才能看到最好的表現，他暫時不考慮在網路平台策展。

李康生如何走出行者姿態？侯孝賢的《海上花》為何能讓法國人排隊競相爭看？蔡明亮的《洞》卻只上映一場就下片？永和與西門町怎麼老是出現在蔡明亮的電影中，這當中具備什麼意涵？這些內容將在28日「空中小客廳」節目播出（https://reurl.cc/9O4OxV）。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://reurl.cc/ve73EL），除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。

更多內容請搜尋「中央社好Pod」，或上各大Podcast平台收聽。1110128