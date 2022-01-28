魔法阿媽躍上繪本 刻畫遙遠的溫暖

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）動畫電影「魔法阿媽」修復版去年底上映，掀起廣泛討論，由導演王小棣撰文、插畫家查理小姐執筆的繪本「魔法阿媽－豆豆的夏天」，反芻電影氛圍，勾勒溫馨童趣，近期出版發行。

故事描繪豆豆某個夏天與阿媽生活在一起的日常，對鄉間景色、老街風貌以及中元節的民俗場景有較細膩的刻畫。

王小棣是「魔法阿媽」原創故事發想者之一，電影於1998年上映，已成為台灣動畫經典，故事主角「阿媽」的原型就是「魔法阿媽」編劇黃黎明的媽媽。

王小棣在繪本後記表示，「我和黃黎明這個年代的人，小的時候家裡大多是窮兮兮的，也就是『魔法阿媽』本尊當媽媽的時候，台灣物資非常貧乏，卻還是遵從多子多孫的觀念，每個家裡4、5個小孩，一年365天三餐要張口吃飯。」

王小棣記得黃黎明形容「阿媽」的感覺：「阿媽真的很奇妙，她所有過時的珍藏，和她迎接你的眼光、步伐和伸過來的雙手裡都有獨一無二的溫度。只要碰觸，你就會穿越到那個魔幻邊境，留下你沒有見過的上一世代的鄉愁。」

王小棣說，查理小姐的畫，「讓我感受到那種遙遠的溫暖」。

查理小姐本身也是一名動畫導演，作品「過晌雨」曾獲2004年台北電影節評審團特別獎，「彼岸」獲2011年台北電影節最佳動畫；插畫作品「有鬼」曾入選英國 D&AD設計獎，繪本「世界」入選美國3x3當代插畫比賽。

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查理小姐在繪本後記中表示，創作期間剛好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時期，心情上真的就像去鄉下跟阿媽和豆豆一起住了半年多的時光 ，「過程中我一直在想像自己在跟小棣老師拍一齣戲，思考著如何將自己對畫面的想像與生活經驗融入老師的觀點」。

查理小姐說，電影「魔法阿媽」已經很豐富，並有自己獨特魅力，她在繪本中想呈現另一種眼光，重新詮釋阿媽生活的場景，畫面上也希望能呈現出電影的光影感，讓繪本像是一場紙上電影。（編輯：張雅淨）1110128