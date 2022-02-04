台博館特展 共享永續年夜飯

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（中央社記者王寶兒台北4日電）年夜飯在農曆春節是不可或缺的重頭戲，台博館的「永續年夜飯—人類世的餐桌」特展，讓人看見在原住民、客家、海外新移民等不同族群間，年夜飯的樣貌也有所不同。

自2016年起，國立台灣博物館每年於農曆年前推出「永續年夜飯」活動，包含市集、菜品試吃大會等。去年首度將活動延伸為長期展覽，從一張餐桌上的菜品，帶領民眾看見隱含在背後的永續議題。

展覽從華人、原住民族、客家人、越南移民等台灣常見族群的年夜飯開始，從中可窺見形色各異的佳餚。如客家人會利用多餘的蘿蔔製作成菜包（豬籠粄），在農曆年或清明時節敬奉神明或祖先，而魯凱族霧台部落或北排灣地區則可見以糯性小米製成的Abai／Avai阿粨。

策展人方慧詩表示，展覽納入不同族群的文化脈絡，有助於反思現代年節文化，而在現代生活快速變化過程中，有些和環境相處數百年積累的傳統不知不覺走調，或被遺忘真正的涵義，這讓我們的環境連帶改變。

例如華人吃年夜飯說要「年年有餘」，但其實從「看不見的年夜飯」單元中，可看見現代人早已經「天天有餘」，每年食物生產總量就有高達13億公噸的食物被浪費，接近食物生產總量三分之一，而13億公噸的食物中，有一半是被浪費在消費端。

方慧詩說，希望「永續年夜飯—人類世的餐桌」能吸引家長帶小朋友親身來展場走走，因為每一單元都是從生活出發，從一張餐桌回溯到食物的來源還有生態系，窺見生活容易忽略的角落。而在了解後，就會發現其實每人都能為環境永續做出一點改變。

「永續年夜飯—人類世的餐桌」現於台博館南門館紅樓2樓展出至10月30日。（編輯：屈享平）1110204