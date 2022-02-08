客家文創在泰國 九香花口罩登曼谷設計週

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客委會今年受泰國曼谷設計週主辦單位邀約，以紀念六堆地區開庄300年的文創品牌「六堆300」（liugdui 300）參與設計週活動，參展商品包含疫情期間最熱門產品、以客家九香花為設計元素的「九香口罩」，圖案分別有桂花、絲仔花、含笑、七里香、夜合、玉蘭、黃梔仔、雞冠花及新丁花。（客委會客發中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）泰國設計界年度盛事曼谷設計週（Bangkok Design Week）開跑，客委會客發中心的文創品牌「六堆300」，透過客家九香花口罩、小農聯名商品共襄盛舉，讓客家文化遠播國際。

曼谷設計週由泰國創意設計中心主辦，活動包含展覽、講座及創意市集等，今年活動於5日開跑，並於13日落幕。客家委員會客家文化發展中心今天發新聞稿表示，客委會今年受主辦單位邀約，規劃以紀念六堆地區開庄300年的文創品牌「六堆300」（liugdui 300）參展。

參展文創商品包含「六堆300」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間最熱門商品，也就是以客家九香花為設計元素的「九香口罩」，圖案有桂花、絲仔花、含笑、七里香、夜合、玉蘭、黃梔仔、雞冠花及新丁花。

台灣高屏田園意象、大武山、六堆文化地景也成為象徵客家文化的圖樣，延伸設計出紀念徽章、馬克杯、書包、帽子及T-shirt等。

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客委會客發中心表示，自客家先祖們在大武山下落地生根，因南台灣的艷陽與水，釀造出風味絕佳的豆油（醬油）與水酒；因豐饒的平原，得以種植果樹、可可與咖啡樹，成為六堆新一代的經濟作物。客委會也和六堆在地小農合作，帶六堆作物所產的「六堆300小農聯名商品」登上國際會場。

客委會客發中心表示，本次「六堆300」設計商品於2022年曼谷設計週登場，不只是將「六堆300，豐沛大款」推向國際舞台，更展現「台灣客家文化」以文化設計力讓世界看見六堆客家文化，並開啟和泰國客家族群的新對話。（編輯：張芷瑄）1110208