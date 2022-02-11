文姿云備賽無緣盛會 文總贈奈良美智特展體育服

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空手道選手文姿云（圖）是日本藝術家奈良美智粉絲，因防疫隔離及備賽無緣觀展。文化總會贈送在台展出特製的「奈良美智體育服」，一身粉色系超吸睛，文姿云開心穿上身，直呼好像重回學生時代。（大鴻藝術 BIG ART提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）去年東奧為台灣奪牌的空手道選手文姿云是日本藝術家奈良美智粉絲，因防疫隔離及備賽無緣觀展。文化總會得知後，特別送上這次在台展出特製的「奈良美智體育服」，一身粉色系超吸睛。

文化總會今天發布新聞稿表示，日本藝術家奈良美智特展過去一年在台灣巡迴台北、高雄及台南，引發看展熱潮，最終台南場將在本週日（13日）閉展。文姿云因為備賽無緣看展，收到運動服之後開心不已，直呼自己「好像重回學生時代！」

文化總會表示，這次奈良美智特展，推出一系列紀念品及周邊商品，粉絲爭相蒐集，在網路社群的社團中還有不少人「徵求交換」，為的就是集滿在台三場次的紀念品，為過去一年來奈良美智畫作難得來台的巡迴特展留念。

文總指出，得知文姿云也非常喜歡奈良美智的作品後，便主動與文姿云方面聯繫，嘗試為她安排看展時間；可惜展期預約不僅太熱門，文姿云的備賽訓練行程也滿檔，至閉展日來臨都還無法安排出時間。

文總轉述，文姿云表示超想去看特展，特別是很想親眼看看奈良先生的手稿，感覺到現場才能體驗和創作者心靈連結的感動，或是自己發掘一些奈良先生的小巧思。對於因為備賽無緣看展、但收到文總贈送的特展體育服，文姿云說，穿上漂亮的粉紅色和粉藍色的體育服，就好像青春時期那個愛漂亮、想變得不一樣的自己。

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文姿云說，雖然她一周7天大概有5、6天穿的都是運動服，但真的高中畢業後，衣櫥再也沒穿過這麼亮的顏色，好像重回學生時代。

文姿云也表示，這也讓她想到很多滿有回憶的事情，像是畫書包、偷穿短襪、還把褲管用橡皮筋綁起來做造型，然後一直要躲教官，當時很流行妹妹頭，都要隨身帶著梳子、小鏡子，時不時拿出來檢查有沒有整齊，就算很整齊還是要再刷兩下，「哈，真的是很愛漂亮。」（編輯：屈享平）1110211