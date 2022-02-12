向貝多芬致敬 台北愛樂少年樂團挑戰「命運」

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台北愛樂少年樂團將舉行年度音樂會，挑戰貝多芬「命運」交響曲，除了用音樂向貝多芬致敬之外，也希望用演出鼓勵大家，不要逃避命運磨難，勇於面對，戰勝疫情的各項阻礙。

台北愛樂少年樂團發布新聞稿表示，音樂會曲目包括韋伯充滿奇幻色彩的歌劇「奧伯龍」序曲以及貝多芬慷慨激昂的「艾格蒙」序曲、「雷奧諾拉」序曲以及第五號交響曲「命運」。

指揮劉柏宏表示，這場音樂會每一首樂曲都展現向命運奮戰的努力，「這兩年來因疫情的影響，在克服許多困難練習的過程中，我看到了這群小音樂家們奮力地將音樂中的情懷表現出來，我想這會是一場精彩的演出。」

這場音樂會樂作的作曲家都用生命的力量勇於挑戰，充滿力量。其中德國作曲家韋伯生前創作了最後一部歌劇作品「奧伯龍」，全劇講述精靈王國國王與皇后發生爭執，國王決定找一對經得起考驗、永誌不渝的戀人證明其堅貞，好化解皇后的心結，而情侶在歷經磨難後最終完成考驗。

韋伯在創作這部歌劇時，已經深受肺結核折磨，這部歌劇在英國首演時，他帶著病痛指揮，隨後也因病情惡化離世。

貝多芬一生更是命途多舛，但他藉著對生命的激情創作出數部震撼人心的音樂詩篇。這次要演出的「艾格蒙」是以16世紀艾格蒙公爵於荷蘭獨立運動中帶頭反抗迫害，最終卻遭處決的歷史為藍本的戲劇作品，擔任配樂的貝多芬在音樂中融入他對於英雄主義的強烈情緒，序曲開頭即悲壯揭示了艾格蒙公爵的領導者風采。

「雷奧諾拉」則是貝多芬唯一留下的歌劇，描述了領主、貴族等封建制度對平民百姓的壓迫，並於作品中寄託了他對法國大革命精神的嚮往。

第五號交響曲「命運」則是貝多芬飽受幾乎失聰之苦時的創作之一，貝多芬曾表示其開頭動機來自「命運的敲門聲」因而得名，而各樂章間反覆出現對比強烈的「命運」旋律，彷彿遭受命運考驗歷經掙扎與糾結後，終於迎來與命運的和解。

2022台北愛樂少年樂團「命運的巨人」音樂會將於2月15日登場，地點在台北中山堂。（編輯：陳政偉）1110212