「火焰之舞」首次踏進屏東 團員喜愛特產水果

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全球好評的踢踏舞劇「火焰之舞」首度前進屏東演出，12日開演前，飾演舞王的麥特．史密斯（Matt Smith）（右）與女主角的妮安．薛佛琳（Niamh Shevlin）（左）受訪表示，他們都非常喜歡在地水果。中央社記者李卉婷攝 111年2月12日

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）全球好評踢踏舞劇「火焰之舞」首度踏進屏東，屏東縣長潘孟安特地送上在地的蓮霧、蜜棗及香蕉給團員品嘗，舞劇男女主角在開演前接受媒體聯訪表示，非常喜歡。

飾演舞王的麥特．史密斯（Matt Smith）與飾演女主角的妮安．薛佛琳（Niamh Shevlin）接受媒體聯訪指出，第1次到屏東非常興奮，因為這邊舞台很大、觀眾也很多，也品嘗了在地的水果，大家都非常喜歡。

「火焰之舞」描述經典愛情故事，舞王與邪惡對手爭取女主角的芳心，展開激烈手段，麥特．史密斯說，舞劇是由傳奇踢踏舞者麥可佛萊利（Michael Flatley）創作，成為他的接班人後，要繼續把火焰之舞好好演下去。

媒體再問，接下男主角壓力會不會很大？麥特．史密斯笑說，每次演出都會把壓力化成正向動力，讓自己表演更好，現在每次演出都是興奮比緊張還要多。

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潘孟安今天也帶著媽媽欣賞120分鐘長的「火焰之舞」。潘孟安接受媒體聯訪指出，為鼓勵縣民多多參與，推出200元、500元的縣民優惠票，很快就賣光，這表示屏東的藝文人口增加，希望有更多國際藝文表演到屏東，以達到藝文平權。

「火焰之舞」2月起陸續在北中南演出，屏東場是此次台灣巡迴演出最後1場，屏東場也創下票房佳績，賣出6800張票，是全台唯一座位賣光、也是此次巡迴觀眾人數最多的一場。（編輯：郭諭儒）1110212