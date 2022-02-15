台灣豫劇團「蘭若寺」 男男戀隱喻愛的真諦

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）台灣豫劇團3度推出青春豫劇「蘭若寺」，劇情以「聊齋志異」中的聶小倩為原型作改編，以人、鬼、妖三界的角色設定，除了人鬼戀外還加入男男戀等多元性別議題，隱喻愛的真諦。

編劇劉建幗接受中央社記者專訪時表示，電影「倩女幽魂」浪漫淒美的人鬼生死戀，勾勒痴情風月。這次戲曲舞台3度演出的劇本沒有做太大更動，反而因為第3度演出，可讓演員重新溫習，也再度深化感受自己的角色，更能演出血肉。

劉建幗說，當初為了寫這個劇本查了許多資料，包括聶小倩、寧采臣等，翻到「聊齋」，突然看見描述寧采臣的敘述是「生平無二色」，這讓她好奇了起來，「為什麼不是寫『生平無二女』？」假設寧采臣喜愛的不僅是女人，也包括男人，新版故事就這樣開展。

在劉建幗筆下，寧采臣是個暖男，燕赤霞是個帥道士，舞台上妖人姥姥噴煙，可見凡人內心深處最深的慾念。書生寧采臣迷路不慎走往妖道，聶小倩心儀寧采臣、不願他魂斷異鄉，但聶小倩從煙霧朦朧中看見寧采臣內心喜歡的其實是燕赤霞，千迴百轉，聶小倩決定暫時變身燕赤霞，不顧一切相救寧采臣，劇情轉折非常虐心。

劉建幗是豫劇天后，也是台灣豫劇團藝術總監王海玲的女兒，集編劇跟導演強項於一身，這次要演出的「蘭若寺」以多元觀點注入，延續豫劇的生命力，好評不斷。

王海玲表示，一開始編劇構思，就是力求角色突破框架，這次將由台灣豫劇團當家花旦蕭揚玲反串「生行」，飾演風采儒雅的書生寧采臣；豫劇王子劉建華以「武小生」應工，結合「淨行」的表演身段，飾演正氣凜然的除妖道士燕赤霞。

豫劇辣旦張瑄庭原本擅於詮釋潑辣類型的角色，在「蘭若寺」中性格大變，將飾演嬌俏純真、溫暖有情的鬼魂聶小倩，卡司安排令人耳目一新。

團長彭宏志表示，這次精修後重新上演，由高雄文藝獎得主殷青群擔任精修版導演，在原創導演的基礎上，營造出電影般濃厚的鬼魅氛圍及強化角色特性。舞台設計以枯木、樹藤為主要元素，搭配多媒體投影變化呈現幽森的舞台氛圍。

服裝設計林恒正以冷暖色系互相調節搭配，在素樸的褶理中映襯出情感色彩。值得一提的是，「蘭若寺」服裝入圍2017年及2022年世界劇場設計展（WSD）專業組服裝設計獎。

台灣豫劇團「蘭若寺」將於3月5日及6日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：張雅淨）1110215