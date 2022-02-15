綠光劇團成立綠光創藝製作公司 吳念真任董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）延續劇團IP再延展，2022年綠光劇團宣告成立綠光創藝製作公司，由吳念真擔任董事長。未來將建構出完整商轉模式，除了劇場本身相關收益之外，透過舞台劇IP多元化，讓表演藝術有商業化機會。

導演吳念真今天在記者會上表示，經過2年疫情，戲沒辦法上，自己心裡很有感觸，「成立公司可以變成劇團的未來。」吳念真說他已經70歲，希望公司化之後，可以讓舞台劇有更多發展性，「我們都已經年老色衰，必須思考讓更多人一起來營運，讓劇團有永續的可能。」

吳念真說，希望有更多斜槓青年一起加入工作行列，這次也將開放總經理海選，希望讓公司可以有更多生力軍加入。

綠光創藝行政總監陳希聖表示，綠光劇團將近30年，希望可以優化，讓更多舞台劇創意在新平台被看見，透過綠光創藝的收益來支持綠光劇團，讓劇團走得更安心。

綠光劇團團長羅北安表示，從1993年成立至今已經產出多檔戲劇，共分成「原創音樂劇」、「國民戲劇」、「世界劇場」、「台灣文學劇場」以及「都會生活劇場」5個系列40多部作品。

其中吳念真導演創作的「人間條件」系列7部作品，故事情節環繞在市井小民的日常生活，被媒體譽為「國民戲劇」，也是綠光劇團最著名的舞台劇IP。

陳希聖表示，透過綠光創藝製作公司可以讓舞台劇的IP多元化，在不同形式的文化娛樂產品中轉換，如文學、影視、劇場、音樂、電玩、動漫之間的相互轉譯，促進多元文化娛樂市場的相互連結及融合。

目前最明顯的是「人間條件」IP的再延展，2013年「人間條件」系列1到4集已經改編成漫畫出版。2021年「人間條件」系列1到6集做線上播出，創下超過280萬人次點閱紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

未來綠光創藝製作公司將承接劇團40多部舞台劇IP，未來在作品內容方面，將投入更多的資金開發原創的舞台劇、音樂劇，引進百老匯成熟音樂劇，讓演出場次動能開到極限。IP多元與延展，希望與各大製作公司、OTT平台合作，將舞台劇故事製作成電影、電視劇，製造更多商機。

羅北安表示，他們都是創作人，很需要更多新人才加入，這次也歡迎包括創意、行政、行銷通才，或是橫跨文創、影視、劇場的斜槓青年，都可以來挑戰。（編輯：屈享平）1110215