台灣人權展登日媒頭版 繼東京後至北海道展出

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駐日代表處台灣文化中心及國家人權博物館合辦的「生活中的人權」特展，繼去年秋季在東京後，正在北海道札幌巡迴展出，吸引日媒採訪。（駐日代表處台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月15日

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）文化部駐日代表處台灣文化中心及國家人權博物館，繼去年秋天在東京合辦「生活中的人權」特展後，近期接受日本國立北海道大學之邀正在札幌巡迴展出，吸引日媒採訪。

「生活中的人權」特展去年9至11月在位於東京的駐日代表處台灣文化中心展出，這是國家人權博物館2018年成立後，首次在國外辦展備受關注；日本朝日新聞晚報以頭版大幅報導，展覽特別展延2週。近期此展獲北海道大學之邀，2月12日至17日在北海道札幌市的紀伊國屋書店巡迴展出。日本放送協會（NHK）今天報導此展。

配合這項展覽，預定明天下午2時邀請大妻女子大學副教授赤松美和子舉辦講座，深入解說展覽內容。駐札幌辦事處處長粘信士也受邀與會並將致詞。

駐日台灣文化中心表示，這項展覽介紹台灣人權民主化及「台灣政治犯救援會」協助台灣爭取人權的歷史，成功結合台日歷史羈絆，在東京展出時獲得台日主流媒體大幅報導。很多日本人對台灣爭取民主、人權過程中竟然有這麼多日本人在背後默默協助感到驚訝。

介紹台灣人權情況的「生活中的人權」特展由東京移師北海道札幌展出。圖為民眾觀看白色恐怖政治受難者陳中統、蔡焜霖等人受訪的影片。（駐日代表處台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月15日

此展在東京展出時，有民眾從北海道、埼玉縣、山形縣等處遠道而來。其中一位民眾表示，40年前曾到台灣協助將台灣政治犯的物品帶到日本，展覽中有關日本民眾協助台灣爭取人權的內容，讓他感慨萬千。

日本方面為了替台灣人權發聲，1977年一群有志之士在東京成立日本「台灣政治犯救援會」（簡稱救援會），人權展在東京展出時，一位曾協助救援會的民眾表示，參與救援會活動者年事漸高，這段歷史逐漸被遺忘，很感謝此展將這段台日互助的歷史介紹給日本年輕世代知曉。

駐日台灣文化中心說，為了回應日本民眾的期待，在與國家人權博物館、NPO法人日本台灣教育支援學者連線（SNET台灣）及北海道大學的共同努力規劃下，促成此次在北海道的巡迴展，期待更多日本民眾藉由此展深度認識台灣人權歷史及民主化過程。

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展覽內容回顧台灣從威權統治邁向民主體制的過程，現場還展示政治受難者高一生、黃天、何川及王耀勳等以日文書寫的遺書，還有陳中統、蔡焜霖、劉佳欽及蔡寬裕訪談受到政治迫害的影片。

「SNET台灣」成員為了辦展，與當年白色恐怖時代的救援會成員等取得聯繫，獲提供當時的珍貴照片、出版品、海報、文獻、活動紀錄等也在此展展出。此外，「日常生活中的人權侵害」也是此展的主題之一，展場特別設專區介紹國家人權博物館有關人權教育的說明。（編輯：陳惠珍）1110215

介紹台灣人權民主化的「生活中的人權」特展，接受日本國立北海道大學之邀在札幌市展出，日本放送協會（NHK）15日報導此事。（駐日代表處台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月15日