巴黎藝術之都沙龍展 台灣9名藝術家入列

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（中央社記者王寶兒台北17日電）「藝術之都」（ART CAPITAL）沙龍展每年於巴黎大皇宮舉行，今年評選逾650名藝術家參展，台灣共9名藝術家參與其中，駐法國代表吳志中代文化部長李永得前往支持。

文化部今天發布新聞稿表示，這屆巴黎藝術之都沙龍展於16日展開至20日，由法國藝術家協會、獨立者沙龍等協會組成評審團，評選涵蓋繪畫、雕塑、版畫、攝影等領域的藝術家參展。

今年共有9名台灣創作者參與，包含郭豫珍、潛水夫、邱秉御、莊惠祺、鐘莎媞、辜琪鈞、郭欣昀、王子麵及張瑜珍，將和來自數十國的藝術家共同打造一場文化饗宴。

目前巴黎COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未趨緩，台灣參展藝術家如郭豫珍等人無法親赴展場，吳志中仍率巴黎文化中心人員前往支持，並代李永得表達祝賀之意。

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文化部表示，法國藝術家協會創立可追溯至1667年著名畫家高樂貝（Colbert）為路易十四舉辦沙龍的年代，並於1881年正式命名為法國藝術家協會。協會目前計有數百名會員，包含畫家、雕塑家、版畫家等，並自1901年起，每年在巴黎大皇宮舉辦藝術之都沙龍畫展。

大皇宮（Grand Palais）是1900年為巴黎博覽會建造，為巴黎著名展場之一，諸多著名國際性大展皆選擇在此展出。2021年起大皇宮整修，巴黎市政府特別於巴黎艾菲爾鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars）設置臨時性展場，這屆沙龍畫展即在此展出。（編輯：管中維）1110217